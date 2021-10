Entscheidung im finalen Viertel: Medipolis SC Jena siegt über Uni Baskets Paderborn mit 92:84

Bester Werfer in den Reihen der Jenaer war an diesem Spieltag Brandon Omar (Mitte) Thomas, der 28 Punkte zum Sieg von Medipolis SC Jena beisteuerte.

Jena. Die Basketballer von Medipolis SC Jena konnten am Sonnabend ihre Partie in der 2. Basketball-Bundesliga gewinnen. 92:84 (39:41) siegte das Team von Trainer Domenik Reinboth über die Uni Baskets Paderborn.

Das erste Viertel der Begegnung konnten jedoch die Basketballer aus Nordrhein-Westfalen, die als Vierter der Tabelle an die Saale reisten, mit 21:20 für sich entscheiden.

Auch im zweiten Viertel behaupteten die Gäste aus Paderborn ihre Dominanz auf dem Platz, konnten sie doch den Gang in die Kabinen beim Stand von 41:39 antreten. Zwischenzeitlich lagen jedoch die Hausherren, wenn auch denkbar kurzweilig, dank Nico Brauner mit 37:36 in Führung.

Nach 30 Minuten lautete der Spielstand indes 65:65. Ergo: Keines der beiden Teams konnte sich zwingend absetzen.

Entsprechend spannend gestalteten sich die finalen zehn Minuten der Begegnung. Nach gut zwei Minuten konnte sich Medipolis SC Jena um vier Punkte (71:67) absetzen – die Halle und insbesondere der hauseigene Sprecher tobten. Die Freude war jedoch von nur wahrlich kurzer Dauer, übernahmen die Paderborner doch umgehend wieder die Führung und lagen nach gut sechseinhalb Minuten mit 73:71 in Führung. Doch die Thüringer reagierten und egalisieren, um anschließend dank Brandon Omar Thomas erneut die Führung (76:73) an sich zu reißen und dann auch zu behaupten, da Rayshwan Laron Simmons einen Dreier-Wurf zum temporären 81:75 verwandelte. Danach konnten sich die Gastgeber sukzessiv absetzen, lagen gut drei Minuten vor Schluss mit elf Punkten (86:75) in Führung – es war die Vorentscheidung …

