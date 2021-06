Katrin Brüning (links) und Katrin Pfeifer-Leeg bieten wieder Erdbeeren zum Selbstpflücken in Schöps an. Auf etwa einem Hektar reifen die roten Leckereien heran.

Erdbeerfeld in Schöps öffnet wieder

Schöps. Ab Montag können Besucher selbst pflücken. Ein neues Angebot ist hinzugekommen.

Ab ins Erdbeerfeld: Auf gut einem Hektar wachsen in Schöps die roten Leckereien heran. Ab Montag, 14. Juni, können Vorbeifahrende oder Spaziergänger wieder selbst pflücken. Von 14 bis 18 Uhr öffnen Katrin Pfeifer-Leeg und Katrin Brüning das Erdbeerfeld.

Der Kilopreis liegt vorerst bei 6,80 Euro, es wird ein Mengenrabatt angeboten. Im Laufe der Saison kann der Preis wie in den Vorjahren wieder sinken. Ein neues Angebot wächst zudem auf einem Zwischenstück heran. In wenigen Wochen können auch Kartoffeln ausgebuddelt werden. Die Frühkartoffel (Rote Laura) sind in etwa zwei bis drei Wochen reif, sagt Katrin Brüning. Außerdem gedeihen dort die Sorten Blaue Schwede, Violetta und Hörnchenkartoffeln.

Die weitere Öffnungszeiten werden aktualisiert unter www.erdbeeren-schoeps.de