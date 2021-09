Erinnerung an Kahlaer Lager für Zwangsarbeiter

Kahla. Am Kahlaer Rosengarten wurde eine neue Hinweisplakette angebracht, die an die Geschichte des Ortes erinnert.

Eine neue Hinweisplakette am Kahlaer Rosengarten erinnert jetzt an das frühere Zwangsarbeiter-Lager und wurde von Handwerker Martin Thoms angebracht. Am 11. April 1944 mussten die ersten 400 italienischen Arbeiter ihr neues Quartier im Saal beziehen, um im NS-Rüstungswerk Reimahg zu arbeiten.

Der Verein „Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg“ mit Steffi Brion recherchierte die Geschichte und sponserte nun die Plaketten. Auf Wunsch von Rosengarten-Pächter Janos Seibel kommen zum 150-jährigen Bestehen des Gasthauses im nächsten Jahr weitere zwölf Plakate dazu, um auf die Historie des Hauses hinzuweisen.

Wie Bürgermeister Jan Schönfeld sagt, passt der Zeitpunkt der Übergabe: Kahla empfängt eine italienische Delegation aus Castelnovo ne‘ Monti, um am Freitag den Partnerschaftsvertrag zu unterschreiben. Seit Jahren pflegt die Stadt Beziehungen mit dem Ort, aus dem jährlich Überlebende zu Gedenkfeiern für die Opfer der Reimahg anreisen.

