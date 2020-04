Erlkönige entdeckt - Vermummte schlagen Mann zusammen - Mit Drehleiter vom Dach geholt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vermummte schlagen Mann zusammen

Am Mittwoch gegen 18 Uhr wurde in der Nollendorfer Straße in Jena ein 25-Jähriger von zwei bisher unbekannten Tätern zusammengeschlagen. Die beiden jungen Männer standen vor einem Hauseingang und hatten ihr Gesicht vermummt. Als das spätere Opfer mit seiner Freundin an ihnen vorbeilief, wurde er unvermittelt von hinten angegriffen und geschlagen bis er zu Boden ging, woraufhin beide Angreifer auf ihn eintraten. Aufgrund von Äußerungen der beiden Angreifer nimmt die Polizei ein politisches Motiv an .

Das Opfer kam ins Krankenhaus. Eine sofortige Suche der Polizeibeamten führte nicht zur Ergreifung.

So werden die Täter beschrieben:

zwischen 1,70 - 1,75 m groß

schlanke Gestalt

beide trugen Northface-Jacken

der eine war komplett schwarz gekleidet, der andere trug ein schwarzes Oberteil sowie eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen

Wer kann weitere Hinweise geben? Polizei Jena Tel. 03641-810

Feuerwehr muss mit Drehleiter Jugendliche von Dach holen

Ein 17-Jähriger und eine 15-Jährige mussten am Mittwochabend vom Dach eines Wohnhauses in der Franz-Kugler-Straße in Jena geholt werden. Die Polizei war gegen 22 Uhr wegen ruhestörenden Lärms verständigt worden. Um das Dach in einer Höhe von bis zu 15 Metern gefahrlos betreten zu können, wurde die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Über deren Drehleiter wurden die Jugendlichen vom Dach geholt und später ihren Eltern übergeben. Sie gaben an, vom Dach die schöne Aussicht genießen zu wollen. Geprüft wird jetzt, inwieweit die Jugendlichen für die Kosten des Einsatzes gerade stehen müssen.

Am helllichten Tag stockbetrunken gegen Straßenbahn gelaufen

Ein 53-jähriger Mann überquerte in Jena am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Knebelstraße die Straßenbahngleise. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades (3,5 Promille) machte er einen Schritt nach hinten und wurde dabei von einer vorbeifahrenden Straßenbahn gestreift. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon.

Erlkönig entdeckt

Zwischen Oberndorf und Hermsdorf hat am Donnerstagmorgen um 3.20 Uhr ein Mann auf seinem Weg zur Arbeit zwei PKWs wahrgenommen, die versteckt 500 m von der Straße entfernt parken. Er vermutete, dass die Fahrer sich dort verstecken, da sie unlautere Absichten hegen. Polizeibeamte fanden die beiden PKW, ein Fahrer schlief. Es stellte sich heraus, dass beides sogenannte Erlkönig-Fahrzeuge waren. Die beiden Audi-Testfahrer hatten eine Pause eingelegt und sich verdeckt abgestellt, da die Fahrzeuge noch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden sollen.

Lämmer gestohlen

In Schkölen wurden in der Nacht zum Donnerstag von einer Weide drei Lämmer gestohlen. Die Diebe beschädigten dazu den Weidezaun. Die Lämmer, die mit der Hand aufgezogen wurden, sind sehr zahm, weshalb der Diebstahl für die Täter vermutlich leicht vonstatten ging. Auf der Weide befanden sich vier weitere Schafe.

Zu betrunken zum Anhalten

Die Polizei wurde Donnerstagmittag nach Merkendorf gerufen, da dort ein Mann betrunken immer wieder in sein Fahrzeug stieg, wieder ausstieg und sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte. Der Anrufer befürchtete, dass der Betrunkene am Ende doch fahren noch könnte. Als sich die Beamten der Tankstelle näherten, kam ihnen bereits auf der Anfahrt das beschriebene Auto mit eingeschalteter Warnblinkanlage entgegen.

Der Fahrer wurde von den Beamten gestoppt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,3 Promille. Der Test war erst nach mehreren Versuchen möglich. Der 57-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn läuft eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.