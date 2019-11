Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneut Anschlag auf Straßenbahn in Jena

In Jena gab es erneut einen Anschlag auf eine Straßenbahn. Laut Polizei stand die Straßenbahn am Samstag, gegen 00.10 Uhr, in der Naumburger Straße an der Endhaltestelle. Nach Zeugenaussagen hätten mehrere dunkel bekleidete Personen die Bahn mit Farbbeuteln beworfen und zerstörten mehrere Scheiben mit Steinen.

Nach dem Anschlag seien die Täter in Richtung Egelssee geflüchtet. Laut erster Schätzung des Jenaer Nahverkehrs entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Die Bahn war laut Polizei mit Werbung der Bundeswehr Karriereberatung beklebt.

Schuss auf Straßenbahn in Jena: Nahverkehr wartet Ermittlungen ab