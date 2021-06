Erste Packstation in Dornburg-Camburg

Dornburg-Camburg. Die DHL-Gruppe der Deutschen Post baut ihr Netz an Paket-Packstationen auf dem Land weiter aus. Welche Konsequenzen hat das für angestammte Postfilialen?

Pakete verschicken oder abholen - rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, das können Kunden der Deutschen Post ab sofort an der jüngsten DHL-Packstation in Camburg. Ihren Standort hat die Anlage mit 83 Paketfächern an der Tankstelle in der Schmiedehäuser Straße, über die täglich viele Pendler aus dem Weimarer Land durch den Saale-Holzland-Kreis Richtung Jena und zurück rollen. Unabhängig von Ladenöffnungszeiten oder Corona-Einschränkungen können die Automaten-Fächer genutzt werden. Die nächsten Packstationen befinden sich in Bad Sulza, Naumburg und Jena.

Weitere Standorte für Paket-Automaten werden gesucht

Nach Auskunft von Brigitte Ullrich, Regionale Politikbeauftragte für Thüringen des Post-Unternehmens, baut dieses sein Netzwerk an Packstationen in den größeren Städten und auf dem Land weiter aus. „Deshalb suchen wir gezielt nach Standorten an zentralen Punkten des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder Supermärkten“, sagte sie. Bis 2023 soll die Zahl der Packet-Automaten, für deren Nutzung die Kunden ein DHL-App benötigen, von derzeit über 7.000 auf rund 12.500 wachsen. Auch im Ortsteil Dorndorf-Steudnitz sei eine weitere Packstation geplant.

Bekannte Postfilialen sind weiter für Kunden da

Die angestammten Postfilialen, so auch „Antjes Postlädchen“ am Markt in Camburg, bieten jedoch weiterhin ihren kompletten Service an. „Vor allem für die vielen älteren Kunden ist der Weg zur Packstation doch viel zu weit und die Bedienung zu kompliziert“, ist Inhaberin Antje Wiczorek überzeugt. Sie und alle anderen Kunden könnten wie bisher sechs Tage pro Woche in ihrer Filiale alle Postdienstleistungen in Anspruch nehmen. (AS)