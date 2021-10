Erzählcafé zur Jenaer Wendezeit und zum NSU

Jena. Frank Döbert morgen in der Galileoschule Jena

Das Winzerlaer Erzählcafé findet am morgigen Dienstag, ab 17 Uhr, in der Aula der Galileoschule an der Oßmaritzer Straße 12 statt. Zu Gast ist der Journalist Frank Döbert, der über die Wendezeit und den NSU spricht. Die Veranstaltung ist Teil der stadtgesellschaftlichen Aktivitäten „Kein Schlussstrich!“. Es wird auch Bezug auf die Kunst-Installation in Winzerla an der Wasserachse von Sebastian Jung genommen. Einlass ist ab 16 Uhr. Es gilt die 3G-Regel, es besteht zudem die Möglichkeit, einen Schnelltest mitzubringen und sich vor Ort selbst zu testen. Der Eintritt ist frei.