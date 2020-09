Roland Jahn, der Leiter der Stasiunterlagenbehörde, besuchte am Freitag Schüler der 12. Klasse des Carl-Zeiss-Gymnasiums Jena. An seiner Seite saßen die Schüler Virginie Köthe und Felix Schröder.

Spannender kann Geschichtsunterricht kurz vor dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung nicht sein: Roland Jahn, der Chef der Stasiunterlagenbehörde in Berlin, hat am Freitag Schülern des Jenaer Carl-Zeiss-Gymnasiums über sein Leben in der DDR, in Westberlin und im wiedervereinigten Deutschland berichtet.