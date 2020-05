In Jena-Maua ist es am Montagmorgen nach ersten Erkenntnissen zu einer Explosion in einem Unternehmen gekommen.

Explosion in Jena-Maua: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

In Jena-Maua ist es am Montagmorgen zu einer Explosion in einem Unternehmen gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot in das Gewerbegebiet im Süden Jenas ausgerückt.

Bei einem Hersteller von Spezialwerkstoffen kam es nach ersten Erkenntnissen durch das Zusammenmischen von zwei Stoffen zur Verpuffung in einem Ofen.

Mitarbeiter verließen umgehend das Gebäude

Mitarbeiter wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr habe die Betriebshavarie gut funktioniert. Die Mitarbeiter des Unternehmen verließen umgehend das Gebäude und riefen die Einsatzkräfte.

Kameraden des Jenaer Katastrophenschutz-Gefahrgutzuges sind derzeit dabei, den Gefahrstoff zu beseitigen. In Chemikalienschutzanzügen begutachten sie die Lage und werden von einem Experten der Firma begleitet. Bestenfalls finden sie einen großen Glasklumpen vor, der sich nach der korrekten Vermischung der Chemikalien gebildet hat.

Katastrophenschutz-Gefahrgutzug gebildet

Das Jenaer Unternehmen stellt unter anderem Glasscheiben für die Infrarot-Optik her. Unklar ist bislang, warum es zur Verpuffung kam.

Die Freiwilligen Wehren aus Göschwitz, Winzerla und Mitte bilden Katastrophenschutz-Gefahrgutzug und unterstützen die Berufsfeuerwehr Jena beim Einsatz.

