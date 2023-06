Extremtour über 100 Kilometer: 1000 Wanderer laufen gerade auf Saale-Horizontale um Jena

Wunderschöne Landschaft erleben die Teilnehmenden an der Saale-Horizontale – hier gegen 20.40 Uhr beim Sonnenuntergang an der Kernberg-Horizontale.

Jena. Sie wandern die ganze Nacht durch: Wo die Wanderer überall anzutreffen sind.

Wer am Samstag in Jena zum Waldspaziergang aufbricht, sollte sich nicht über ungewöhnlich viel Wanderer auf den Wegen wundern: Am Freitagabend ist die Saale-Horizontale gestartet, eine 100 Kilometer lange Wanderung um Jena. Die ganze Nacht über sind die Teilnehmenden auf der Strecke unterwegs.

Alle 1000 Plätze waren gebucht. Zwischen 18 und 19 Uhr brachen die Teilnehmer, oft in kleinen Freundesgruppen, an der Muskelkirche nahe dem Seidelparkplatz auf. Ihr erster Weg führte sie an Wöllnitz vorbei durchs Pennickental auf den bekannten Wanderweg rund um die Saalestadt. Die erste Etappe ist der bekannteste Abschnitt der Horizontale entlang der Kernberge. Zumindest jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende des Feldes sahen einen wunderschönen Sonnenuntergang über dem Jenaer Stadtzentrum – und waren bester Laune in der Natur unterwegs.

Jenaer Sehenswürdigkeiten werden teils in der Nacht passiert

Die Strecke führte weiter über den Fuchsturm, über den Jenzigrücken zur Kunitzburg ganz im Norden, durchs Tal und wieder hinauf in Richtung Süden. Zwischen 23.30 Uhr und 5 Uhr ist einer von vier Versorgungspunkten an der Papiermühle im Westviertel aufgebaut.

Die Schnellsten werden ab 2.30 Uhr am dritten Versorgungspunkt in Pösen im Südwesten Jenas erwartet. Das Teilnehmerfeld kommt im späteren Verlauf an der Lobdeburg vorbei, bevor es über Wöllnitz zurück zum Ziel auf dem Gelände an der Muskelkirche geht. Auf den 100 Kilometern bewältigen die Teilnehmenden 2390 Höhenmeter. Nach maximal 26 Stunden sollen die letzten Wanderer ins Ziel kommen. Am Samstagvormittag starten noch 700 Teilnehmende bei einer 35 Kilometer langen Sportwanderung.

Die Saale-Horizontale steht als Wanderweg gerade zur Wahl als Deutschlands schönster Wanderweg – die Teilnahme an der Abstimmung ist hier möglich.

Schöne Aussichtspunkte rund um Jena zum Nachwandern:

• Am Fuchsturm mit Blick übers Ziegenhainer Tal

• Über den Weinberg hinauf zur Kunitzburg

• Hoch über dem Süden: Ein Steinbruch als Naturoase

• Landschaftlich reizvolle Perspektiven am Heiligenberg

• Über den Saurierpfad hinauf zum Jenzig