Fackelzug an der Lobdeburg in Jena

Bereits zum zweiten Mal hat ein abendlicher Fackelzug in Jena stattgefunden. Wie viele Personen beteiligt waren, konnte bisher weder seitens der Stadt noch der Polizei genau geklärt werden.

Am Dienstag, gegen 18.45 Uhr, sei eine Meldung bei der Polizei eingegangen, dass am Jenzigweg ein Fackelzug stattfinde, teilt Polizeisprecherin Franziska Groh mit. „Die Beamten konnten am Jenzig jedoch nichts feststellen. Später stellte sich heraus, dass der Fackelzug an der Lobdeburg stattfand.“ Angemeldet sei der Fackelzug nicht gewesen.

Bereits vor zwei Wochen am Mittwoch, 24. Februar, hatten Bürger bei der Polizei angerufen aufgrund von Lichtpunkten auf dem Jenzig. Die Jenaer Polizei teilte der Redaktion auf Nachfrage mit, dass am Jenzig eine Anti-Corona-Demonstration im Gange sei. Diese laufe offenbar als Spaziergang mit Fackeln ab. Ob diesmal wieder die gleichen Personen „spazieren gingen“ und ob diese Spaziergänge regelmäßig stattfinden werden, konnte gestern nicht geklärt werden.

Die Stadt beobachte das weitere Geschehen, teilte Pressesprecher Kristian Philler mit.