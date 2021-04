Fahrdienst verprügelt - Kollision im Kreuzungsbereich - Sommerreifen entwendet

Die Polizeibeamten sind in Jena wieder zu vielen Einsätzen gerufen worden. (Symbolbild)

Jena Das sind die Meldungen der Polizei für Jena.

Weil ein 37-Jähriger scheinbar mit den Fahrleistungen eines 62-jährigen Mannes nicht einverstanden war, kam es am Dienstagabend in Jena zu einer Körperverletzung. Der 62-Jährige ist als Fahrer für die Abholung der Mitarbeiter eines Pakettransportunternehmens zuständig.

Am Dienstag führte ihn seine Fahrt wieder von Mörsdorf nach Jena, wo er mehrere Mitarbeiter mitnahm. Am Paradiesbahnhof verließen, bis auf den 37-Jährigen, alle Fahrzeuginsassen das Fahrzeug. Dieser wollte scheinbar nicht aussteigen, sodass der 62-Jährige wieder in Richtung Mörsdorf fahren wollte.

An der Ampel zur Stadtrodaer Straße bedrängte der Mann den Fahrer plötzlich, woraufhin dieser ausstieg und den 37-Jährigen aufforderte, das Fahrzeug zu verlassen.

Plötzlich griff der junge Mann seinen Fahrer an und schlug ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass der 62-Jährige leicht verletzt wurde. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

In der Leipziger Straße/ Ecke Scharnhorststraße in Jena ist es am Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen, sodass die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden musste.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 58-Jährige mit ihrem Auto auf der Scharnhorststraße in Richtung Camburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Leipziger Straße kam eine 56-Jährige gefahren, welche an der Kreuzung vorfahrtsberechtigt ist.

Die 58-jährige Fahrerin bemerkte dies aber scheinbar zu spät und beide Autos kollidierten. Aufgrund des Zusammenstoßes war das Verursacherfahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Frauen blieben glücklicherweise unverletzt.

Aufgrund der warmen Jahreszeit wechseln derzeit immer mehr Autofahrer ihre Winterbereifung auf Sommerreifen. Bei einem 58-Jährigen aus Jena klappt das nun vorerst nicht mehr.

Laut Polizeiangaben sind Unbekannte in der Anna-Siemsen-Straße in Jena in einen Keller eingedrungen, brachen diesen auf und entwendeten die vier Sommerreifen des Mannes sowie dessen Wagenheber. Anschließend konnten der oder die Täter vollbepackt entkommen.