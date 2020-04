Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt – 13 Jahre alten Mazda gestohlen

Ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto ereignete sich am Mittwochmorgen in Jena. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, fuhr ein 38-jähriger Seat-Fahrer auf dem Münchenrodaer Grund und wollte nach rechts auf die B7 in Richtung Jena abbiegen.

Dabei übersah er die aus Jena kommende und auf dem Radweg fahrende 53-jährige Radfahrerin. Radfahrerin und Auto stießen zusammen. Die Radfahrerin wurde am Bein verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

13 Jahre alten Mazda in Jena gestohlen

Unbekannte haben in Jena in der Nacht zu Mittwoch einen 13 Jahre alten grauen Mazda entwendet. Der 89-jährige Eigentümer stellte das Fehlen seines Autos am Mittwoch fest. Er hatte das Fahrzeug am Vorabend auf seinem Parkplatz abgestellt. Der Wagen hat einen Restwert von circa 4000 Euro.

16-Jähriger verunglückt mit Auto