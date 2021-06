Fahrweise nicht gefallen: Stein auf Frontscheibe von Paketauto geworfen

Jena. Der Fahrer hatte großes Glück. Die Polizei meldet für den Saale-Holzland-Kreis zudem einen Parkversuch, der richtig daneben ging, und Einbrecher im Freibad.

Paketzusteller mit Stein angegriffen

Weil ihm die Fahrweise eines Paketzustellers nicht gefiel, warf am Freitagmittag ein 56-Jähriger in Rauschwitz einen großen Stein in die Frontscheibe eines Transporters. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass der an diesem Tage neunzehn Jahre alte gewordenen Fahrer nicht verletzt wurde. Der Stein zertrümmerte die Scheibe und drückte sie erheblich ein, durchlug sie jedoch nicht komplett. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen absichtlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Einparkversuche mit 1,9 Promille scheitern

Mehrere Versuche benötigte ein 61-Jähriger am Freitagabend, um seinen Pkw in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Hermsdorf einzuparken. Er stieß dabei mehrmals an die Front eines geparkten Fahrzeuges. Als er endlich eingeparkt hatte, entfernte er sich zu Fuß, obwohl der andere Pkw beschädigt war. Bei der Unfallaufnahme wurde der Grund für sein Verhalten schnell klar - sein Atemalkoholwert betrug 1,9 Promille.

In Kiosk am Freibad eingebrochen

Mehrere unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in den Kiosk im Freibad Hermsdorf ein. Durch ein Fenster stiegen sie in den Imbiss ein und entwendeten eine größere Menge alkoholfreie Getränke und zuckerhaltige Lebensmittel. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Stadtroda unter Tel. 036428 640 entgegen.

