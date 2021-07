Falk Zenker spielt am Sonntag in der Jenaer Distelschänke

Jena. Fantasievolle Klangmalerei zum Abheben: Was Zuhörer beim Solokonzert „Falkenflug“ in Jena erwartet.

Am Sonntag, 4. Juli, tritt Falk Zenker um 17 Uhr in der Distelschänke Am Jenzig 1 in Jena mit seinem Solokonzert „Falkenflug“ auf. Mit Gitarre und Klanginstrumenten erzeuge er fantasievolle Klangmalerei zum Abheben, berichtet der Künstler. Im zweiten Teil wolle er es mit seiner Live-Looping-Kunst so richtig krachen lassen. Ebenso spiele er einige seiner kreativen Bearbeitungen mittelalterlicher „Jazzstandards“.