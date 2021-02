Falsche Polizisten treiben in Jena, Apolda und dem Saale-Holzland-Kreis ihr Unwesen

Falsche Polizisten haben in Apolda, Jena und dem Saale-Holzland-Kreis ihr Unwesen getrieben – waren nach bisherigem Kenntnisstand aber nur in Apolda erfolgreich.

Dort hatte am Mittwochnachmittag ein unbekannter Mann einem älteren Ehepaar vor dessen Wohnung aufgelauert und sich als Polizist ausgegeben. Wie die richtige Polizei am Donnerstag berichtete, verschaffte sich der Mann unter dem Vorwand, dass in die Wohnung des Paares eingebrochen wurde, Zutritt. Gemeinsam mit dem Ehepaar ging er dann durch alle Räume, wobei der Mann stets vor den beiden lief.

Tatsächlich konnten zwei offen stehende Schränke im Wohnzimmer festgestellt werden. Auch der Kleiderschrank im Schlafzimmer stand leicht offen und es fehlte eine Handtasche, die sich zuvor darin befunden hatte. Kurz darauf verabschiedete sich der Unbekannte und gab an, später zur Spurensicherung nochmals vorbeikommen zu wollen. Auch versprach er, die Tat aufzuklären. Beides stellte sich aber als dreiste Lüge heraus. Schließlich wurde die richtige Polizei alarmiert, nachdem sich das Ehepaar einer Nachbarin offenbart hatte.

Der Unbekannte erbeutete den Angaben zufolge rund 5000 Euro Bargeld. Wie der Dieb die Beute an sich nehmen konnte, konnten die Geschädigten nicht erkennen, berichtet die Polizei. Hebelspuren an den Schranktüren deuten aber darauf hin, dass diese gewaltsam geöffnet wurden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Derweil versuchten auch im Saale-Holzland-Kreis und Jena Trickbetrüger mit der Polizeimasche ihr Glück. So erhielt in Großlöbichau ein Mann einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihn nach Wertgegenständen und seinen finanziellen Mitteln ausfragte. Auch in Eisenberg versuchten Unbekannte, von einer 89-Jährigen Informationen zu ihren Bankdaten zu erlangen.

In Jena kontaktierten Unbekannte vier Rentner im Alter zwischen 78 und 84 Jahren per Telefon und gaben sich als Kriminalkommissar aus Jena aus. Der falsche Polizist teilte jeweils mit, dass man Kontodaten gefunden habe und diese nun abgleichen müsse oder, dass es Ungereimtheiten beim Online-Banking in der vergangenen Nacht gegeben habe, in deren Folge angeblich unberechtigt Transaktionen ins Ausland ausgelöst worden seien und man nun die Verbindungsdaten abgleichen wolle.

In all diesen Fällen ist nach bisherigen Kenntnisstand kein Schaden entstanden.

