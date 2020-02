Sie sind in jedem Fall mit dabei beim großen Faschingsumzug am Sonntag in Camburg – die Funken der Concordia.

Camburg. An Themen mangelt es den Narren in diesem Jahr wahrlich nicht für Büttenreden und Umzüge. Die Politik versorgt sie reichlich mit Futter.

Faschingsumzug in Camburg größer und bunter

Beim Camburger Carneval Club Concordia 1846, kurz CCCC, steckt man schon in den Startlöchern für den 29. Festumzug. Am Sonntag 14.30 Uhr geht er los vom Schießplatz, weiter in Richtung Saalebrücke, durch das Neubaugebiet und dann zurück über die lange Schmiedehäuser Straße. Zug-Marschall Olaf Seifert, Mitglied im Vorstand des CCCC, erwartet 17 verschiedene Bilder - und damit zwei mehr als vor einem Jahr.

Von der Wetterprognose für den Sonntag lassen sich die Karnevalisten in der Faschingshochburg Camburg nicht abschrecken. „Wir hatten schon Umzüge, da hatte es geschneit. Sollte es am Sonntag tatsächlich regnen, lassen wir uns die Stimmung trotzdem nicht vermiesen. Wir ziehen den Umzug durch, auch bei Regen“, sagte Seifert. Neu dabei sind in diesem Jahr die Segway-Fahrer aus Bad Sulza. „An den Sportfreunden waren wir schon lange dran. Bisher hatte es nie geklappt. In diesem Jahr haben sie zugesagt. Das freut uns. Wir sind gespannt, wie die Camburger und Gäste auf die doch etwas futuristisch anmutenden Gefährten reagieren“, sagte der CCCC-Mann. Dauerbrenner beim Umzug sind dagegen die Fußballer des SV Eintracht Camburg und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Camburg.