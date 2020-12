FC Carl Zeiss Jena: Ultrafans helfen Jenaer Tafel mit Lieferdienst

Einmal pro Woche klingelt es bei Martina S.* im Jenaer Südviertel. Fans des FC Carl Zeiss Jena stehen vor der Tür und bringen der 55-Jährigen Obst, Gemüse und Getreideprodukte. Sie haben einen Fahrdienst übernommen, um Bedürftigen der Risikogruppe während der Corona-Pandemie die Wege zum Tafelhaus in Lobeda-West zu ersparen. Die ehrenamtliche Hilfe kommt so gut an bei den Betroffenen, dass die Ultrafans aus der Südkurve ihr Engagement fortsetzen.

„Das Angebot des Ausfahrdienstes nehme ich gern an“, sagt Frau S., die zu den 1000 Kunden der Jenaer Tafel gehört. Für sie wäre es wegen Bandscheibenvorfällen und Knieproblemen sehr beschwerlich, die dort abgeholten Lebensmittel selbst nach Hause zu transportieren. „Ich finde es toll, Fußballfans von einer anderen Seite kennenzulernen.“

„Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich ein falsches Bild hatte“

Das sagt auch Manfred Müller, der dem Vorstand der Jenaer Tafel angehört. „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich ein falsches Bild hatte“, sagt Müller, der selbst einst von „Fußballidioten“ gesprochen habe. Doch der Einsatz der jungen Leute habe ihn eines besseren belehrt.

Tafeln von Gera bis Weimar mit Lebensmitteln versorgt

Seit dem Frühjahr greifen die Fans des FC Carl Zeiss Jena den Tafeln in Thüringen unter die Arme. Erst sammelten sie Geld, um in der ersten Corona-Welle dringend benötigte Lebensmittel einzukaufen, und spendeten diese an Einrichtungen in Gera, Saalfeld oder Weimar. Parallel dazu halfen sie der Jenaer Tafel, die Bedürftigen zu versorgen, als die Ausgabe vor Ostern schließen musste.

Daraus entwickelte sich eine Projektidee, die Belieferung über den Sommer aufrecht zu erhalten. Die „Aktion Mensch“ unterstützte das Vorhaben, Bedürftige aus der Risikogruppe mit Lebensmittel zu beliefern. Dazu zählen alte Menschen oder jene mit Vorerkrankungen, aber auch Alleinerziehende von Kleinkindern oder Menschen, die aufgrund von Behinderungen nicht in der Lage sind, die Hygieneregeln der Lebensmittelausgabe einzuhalten. Diese darf nämlich nur noch von einer Person betreten werden, eine Begleitung ist nicht möglich.

Die Fußballfans übernehmen im Ehrenamt das Ausfahren der Lebensmittel. Der Dienst beginnt schon am Vormittag, um den Bedarf bei den angemeldeten Betroffenen telefonisch abzufragen und mit dem gerade verfügbaren Angebot abzugleichen. Nachmittags starten die Fans zu zweit auf die Touren. In sechs Monate absolvierten sie 526 Lieferfahrten in Jena, wie Projektleiter Alexander Häring von der Südkurve vorrechnet. Die Fans organisieren sich über eine Whatsapp-Gruppe und sprechen dort auf kurzem Weg die Dienstpläne ab. „Das hat sich binnen kurzer Zeit sehr gut eingespielt“, lobt der Vorsitzende des Tafelvereins, Wilfried Schramm. Obwohl die Förderung nun endet, wollen die Ultras diesen Service während der zweiten Corona-Welle fortführen.

Einblicke in bislang verborgene soziale Schicht

„Von uns hatte kaum einer Einblicke in die Tafelwelt. Viele kannten nur die Sonnenseite“, sagt Toni Schley. Als Fans sei man schnell dabei, Solidarität für andere Gruppierungen zu bekunden. „Aber Solidarität ist auch in der eigenen Stadt wichtig.“ Den Fußball vermissen die Fans schon. Seit März waren sie nicht mehr im Stadion, weil ihre Stehplätze aufgrund der Pandemie nicht geöffnet werden durften. Die Spiele verfolgen sie dennoch, ob im Livestream oder nach einer Wanderung auf die Kernberge. Sauer, dass die Regionalliga bis ins neue Jahr pausiert, ist Schley nicht. „Es gibt derzeitig wichtigeres als Fußball.“

Sonst bereiten sie in ihrer Freizeit aufwändige Choreographien für die Spiele vor – diese Zeit investieren sie nun als Gruppe in die soziale Arbeit. „Das Projekt hilft uns, im persönlichen Kontakt zu bleiben“, sagt Schley. „Das wichtigste ist aber, dass unser Einsatz den Bedürftigen zugutekommt.“

* Name von der Redaktion geändert

