FDJ plant den nächsten Aufmarsch in Jena

Die südliche Jenaer Innenstadt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung: Gerade Jena gilt vielen Menschen als blühendes Beispiel dafür, was die friedliche Revolution an Veränderungen möglich machte. Nun entdeckt eine vergleichsweise kleine Organisation die Stadt als Betätigungsfeld. Die FDJ will eine andere Revolution, als die zuletzt in Jena gelebte.