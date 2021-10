Für die Dauer der Thüringer Herbstferien gilt in Jena der Ferienfahrplan für Busse und Straßenbahnen.

Ferienfahrplan für Bus und Straßenbahn in Jena ab 25. Oktober

Die Busse und Straßenbahnen des Jenaer Nahverkehrs fahren während der anstehenden Herbstferien nach Ferienfahrplan. Dieser gilt ab Montag, 25. Oktober, bis Freitag, 5. November.

Aktuelle Informationen zu den Fahrplänen erhalten Fahrgäste an den Haltestellen, in der App MeinJena und unter www.nahverkehr-jena.de. Auskünfte geben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am VMT-Servicetelefon unter der Nummer 0361/194 49.