Während des Einsatzes in der Schleidenstraße wurde der Jenaer Feuerwehr dieser „Gruß“ aufs Fahrzeug gesprüht. Er gilt als polizeifeindliche Parole.

Feuerwehr in Jena beim Einsatz mit Farbe beschmiert

Während Jenaer Feuerwehrleute in der Schleidenstraße beim Einsatz waren, kamen Unbekannte und beschmierten das Fahrzeug. Die passierte am späten Dienstagnachmittag. Die Kameraden waren so fassungslos, dass sie ein Foto machten und es auf ihrer Facebookseite hochluden. Die Reaktionen im Netz waren eindeutig: Mehr als 500 Kommentare bis zum Mittwochmittag fanden die Sachbeschädigung abartig und stellten sich hinter Feuerwehr und Polizei.