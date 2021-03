Feuerwehrauto ohne Zulassung in Jena unterwegs

Jena. Ein altes Feuerwehrauto ohne Kennzeichen ist der Polizei in Jena aufgefallen. Der Fahrer verhielt sich kurz vor der Kontrolle ungewöhnlich.

Montagvormittag fiel Polizisten ein altes Feuerwehrauto in der Rudolstädter Straße in Jena auf. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, waren am Wagen keine amtlichen Kennzeichen angebracht.

Noch kurz vor der Kontrolle stoppte der Fahrer sein Fahrzeug, sprang vom Fahrersitz, entfernte sich zügig zu Fuß und stieg kurz darauf in ein rotes Auto. Seinen Beifahrer ließ er im Fahrzeug sitzen.

Da der 52-jährige Halter und Fahrer des Feuerwehrautos polizeilich kein Unbekannter ist, erwartet ihn nunmehr persönlich eine Anzeige.

Nach der Randale in Jena: 10.000 Euro als Belohnung ausgelobt

Promillegrenze für MPU nach erster Trunkenheitsfahrt runtergesetzt