Feuerwehrleute und Freunde bauen in Dornburg Gerätehaus um

Dass zur Einsatzgruppe der Dornburger Freiwilligen Feuerwehr neuerdings auch drei Frauen gehören, freut die 15 Männer der Truppe sehr. Es stellt sie aber auch vor Herausforderungen. „So brauchten unsere Mädels einen eigenen Umkleideraum“, erklärt Silvio Preuß, stellvertretender Wehrleiter. Doch, was einfach klingt, war in diesem Fall nicht ganz ohne.

Denn das alte Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr von Dornburg war dafür nicht ausgestattet. Dort fehlte es überhaupt an einigem, so war der Schulungsraum mehr als beengt, ein Büro gab es nicht, eine Dusche ebenso nicht, und auch keine getrennten Sanitärräume. „Auch für die Zusammenkünfte unserer Jugendfeuerwehr, immerhin 16 Mädchen und Jungen, hatten wir hier keinen Platz“, ergänzte er. „Wenn wir eine Mitgliederversammlung machen wollten, dann mussten wir die Fahrzeuge aus der Garage fahren, um Platz für Tische und Stühle zu bekommen“, ergänzte Jan Wollweber vom Feuerwehrverein.

Der stille Traum vom Gerätehaus

Den Wunsch, statt der alten Garage ein modernes Gerätehaus zu bekommen, das zudem auch dem benötigten modernen Feuerwehrfahrzeug Platz bietet, den haben die Dornburger Kameraden zwar schon lange - aber sie träumen ihn nur im Stillen. Denn sie wissen, dass die Stadt Dornburg-Camburg dafür momentan kein Geld hat. Da war der Um- und Ausbau des vorhandenen Gerätehauses die einzig machbare Variante.

Dafür seien von der Kommune pro Jahr rund 5000 Euro bereitgestellt worden. „Dafür waren die Kameraden und auch die Mitglieder des Feuerwehrvereins Dornburg bereit, einiges an Eigenleistungen zu übernehmen“, erzählt Preuß. Und das tun sie seit nunmehr drei Jahren. Fast 2.000 Stunden, die die Männer beim Entrümpeln, Mauern einreißen, neu verputzen, malern und räumen gearbeitet haben, sind da seit 2018 zusammengekommen. „Und alles neben dem sowieso ehrenamtlichen Einsatz als Feuerwehrleute“, gibt Preuß zu bedenken. 2020 ist die Dornburger Wehr zwölf mal im Einsatz gewesen, „von Verkehrsunfällen und einer Ölspur bis zu Waldbrand und Feuer in einem Haus sowie einem Alarm der Brandmeldeanlage in den Dornburger Schlössern war alles dabei.“ Allerdings kann die Wehr tagsüber nicht ausrücken, weil die Kameraden beruflich meist andernorts beschäftigt sind. „Aber wir rücken nachts und an den Wochenenden aus“, sagte Preuß.

Freier Platz für Umkleiden

Ein glücklicher Umstand für den Umbau im Gerätehaus war, dass eine Wohnung über der Feuerwehrgarage seit längerem leer stand und diese in die Umbaupläne einbezogen werden konnte. Heute befinden sich dort oben ein großzügiger Schulungsraum, ein kleines Büro und eine gut ausgestattete Küche. Eine Toilette mit Dusche ist noch in Arbeit. Der frei werdende Platz im Erdgeschoss konnte für den Umbau der getrennten Umkleiden für Männer und Frauen genutzt werden.

„Ortsansässige Handwerker haben bei den Umbauten geholfen, Möbel und auch die Küchenausstattung haben uns Leute gespendet, anderes habe die Stadt bereitgestellt, für all das sind wir sehr dankbar“, sagt Preuß. Auch Lottomittel konnten für die Anschaffung von Tischen und Stühlen im Schulungsraum beschafft werden.

Zwar kann die Truppe die schicken Räumlichkeiten derzeit wegen Corona und der ausgesetzten Ausbildung nicht nutzen, doch die Kameraden hoffen, dass sich das bald wieder ändert. „Auch unseren Kindern fehlen die Zusammenkünfte sehr“, weiß Preuß.