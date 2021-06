Filmabend in Jena zu lesbischem L(i)eben in der DDR

Jena. Der preisgekrönte Dokumentarfilm „Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR“ wird am 5. Juli in Jena gezeigt.

Der preisgekrönte Dokumentarfilm „Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR“ wird auf einer Filmtour vom 5. bis zum 10. Juli in sechs Städten in Thüringen gezeigt. In Jena macht sie Station im Frauenzentrum. Die aus dem Eichsfeld stammende Regisseurin Barbara Wallbraun sowie die Protagonistinnen des Films begleiten die Tour.

Der Film porträtiert das Leben von sechs lesbischen Frauen, die in ihrer Verschiedenheit von Leben und Lieben in der DDR erzählen. Ihr damaliger Lebensalltag war geprägt vom Kampf um Selbstbestimmung und vom Zwang zur Konformität, von unkonventionellen Familienplanungen und erster Liebe. Im Dokumentarfilm finden aber auch die Nachwirkungen dieser Erfahrungen auf die Gegenwart Raum.

Ins offene Gespräch kommen

Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es die Möglichkeit, mit Regisseurin Barbara Wallbraun und den Protagonistinnen Elke und Pat ins offene Gespräch zu kommen. Barbara Wallbraun (1983) kommt aus dem thüringischen Eichsfeld und beschäftigt sich auch mit dem Thema „Lesben im Visier der Staatssicherheit“.

Filmvorführung und Gespräch am Montag, 5. Juli, 18.30 bis 22 Uhr, im Foyer des Historischen Rathauses Jena; weitere Informationen unter: www.frauenzentrum-jena.de