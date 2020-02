Fledermaus-Schutz: Winterschläfer bei Altendorf erhalten EU-Förderung

Manch Mensch könnte neiderfüllt zum Stollensystem zwischen Altendorf und Kahla blicken. Verpennen doch dort gerade hunderte Fledermäuse die graue Winterzeit, während Übertage die Köpfe heiß laufen. Politik hier, Politik da, dazwischen noch Alltagsstress und trübes Wetter. 904 Kleine Hufeisennasen, 48 Große Mausohren, zwei Braune Langohren, acht Fransenfledermäuse, zwölf Wasserfledermäuse und eine Bartfledermaus schert das nicht. Dabei könnte ihnen zumindest die EU-Politik bald zunutze sein.

Fünf Experten haben sich in dieser Woche fünf Stunden mit Helm, Taschenlampe und Klemmbrett bewaffnet durch das Stollensystem gezwängt und jeden Winkel kurz ausgeleuchtet. Für das Fledermaus-Monitoring werden die Arten exakt bestimmt und notiert, aber eben mit gebotener Vorsicht, um die Winterschläfer nicht zu stören.

Fördergelder aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds

Frostfrei und eigentlich vor ungebetenen Gästen geschützt, ist der frühere zum Kaolinabbau genutzte Stollen das größte bekannte Winterquartier der Region. Für die Kleinen Hufeisennasen gar das größte nachweisbare Ganzjahresquartier in Deutschland.

Marie, die bei den Jenaer Sielmanns Natur-Rangern mitmacht, hilft Michael Biedermann von der Interessengemeinschaft Fledermausschutz und -forschung Thüringen (IFT) beim Addieren der Fledermäuse, die in den einzelnen Stollengängen gesichtet wurden. Foto: Katja Dörn

Diese Bedeutung, die mit dem seit 20 Jahren durchgeführten Monitoring zahlenmäßig untermauert wird, nutzte die Stiftung Fledermaus, um einen Förderantrag bei der EU zu stellen. Mit Erfolg. An die 300.000 Euro Fördergelder aus dem Topf des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums sollen bestenfalls noch ab diesem Jahr in Schutzmaßnahmen für die Fledermäuse fließen.

Ein Projektpart beinhaltet, die drei Zugänge zum Stollen zu sichern, sagt Hartmut Geiger, Koordinator für Fledermausschutz in Thüringen, dem dafür V4-Stahl vorschwebt. Sicher vor jeglichen Flex-Werkzeug.„Leider ist eine rege Szene vorhanden, die hier Abenteuer sucht“, sagt Martin Biedermann von der Interessengemeinschaft Fledermausschutz und -forschung Thüringen (IFT).

Zuletzt war den Fledermausexperten der Zugang zum Stollen verwehrt, weil jemand das Schloss aufgebrochen und ein neues eingebaut hatte. Aber Schätze gibt’s dort ohnehin nur für Artenschützer, und die wissen, dass die seltenen Fledermäuse ihre Ruhe brauchen.

Eingänge im Stollen vor Eindringlingen schützen

Mit den Fördergeldern werde auch die Belüftung im Stollen optimiert. Ein weiteres Projektziel umfasst das frühere Sprengmeisterhaus kurz vor Altendorf. „Es soll als Sommer- und Zwischenquartier ertüchtigt werden“, erklärt Biedermann. Das Dach ist zu sichern und die Eingänge so umzubauen, dass weder Greifvögel, Marder noch Randalierer Zugang finden. Das Nebengelass werde abgerissen. Zu guter Letzt müsse die Unterwelt zumindest in den Eingangsbereichen entmüllt werden.

Nun, wie steht’s an sich um den Bestand in diesem Jahr? Mit 904 Kleinen Hufeisennasen liegen sie bei der Zählung etwa 50 unter denen des Vorjahres. „Zwei Jahre Trockenheit und eine fehlende Regierung, was will man da erwarten“, sagt Hartmut Geiger. Aber Spaß beiseite: „Es spricht für den Standort, wir sind zufrieden.“

Der Stollen sei ideal, weil er frostfrei bleibt. Aber durch den fehlenden Winter könnten einige Fledermäuse noch andernorts Unterschlupf gefunden haben. Das Saaletal biete durch noch vorhandene Gewölbekeller oder Dachböden ideale Bedingungen, und indem Bürger die nachtaktiven Untermieter gewähren lassen, „helfen sie dem Bestand. Dafür danken wir“, sagt Geiger.

Zur Sache: Was Bürger für Fledermäuse tun können

Fledermäuse sind standorttreu und benötigen ihre traditionellen Quartiere, die es zu bewahren gilt. Bürger können den Tieren auch bei der Nahrungssuche unterstützen, indem sie bestimmte Pflanzenarten aussäen. Diese Pflanzen locken nachtaktive Insekten an, die wiederum Nahrung für Fledermäuse sind: Gemeine Nachtkerze, Rote Lichtnelke, Wiesen-Sauerampfer, Spitzwegerich, Wilde Malve, Hohes Fingerkraut oder Hornklee. Auch Teiche ziehen Insekten an. Und prinzipiell gilt: Der Verzicht auf Insektizide beim Gärtnern hilft der Natur.