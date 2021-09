Fluthilfe ist Handwerkerehrensache

Jena. Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis spendet 3000 Euro für den Wiederaufbau in der der Katastrophenregion Ahr.

Die Kreishandwerkerschaft spendet 3000 Euro für Kollegen der Katastrophenregion Ahr. Fluthilfe sei Handwerkerehrensache, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wie können wir Hilfe leisten, die bei unseren von der Flut hart getroffenen Handwerkerkollegen direkt und ohne Umwege ankommt? Das war sofort mein erster Gedanke“, fragte sich Thomas Jüttner, Kreishandwerksmeister für Jena und den Saale-Holzland-Kreis. Und so ließ er, selbst Inhaber eines Malerbetriebes, den Vorstand über die 3000-Euro-Spende entscheiden. Der symbolische Scheck geht sofort in die Post. Die Spende selbst ist überwiesen und wird noch in dieser Woche auf dem gemeinsamen Spendenkonto „Handwerk hilft Handwerk“ der Kreishandwerkerschaften Ahrweiler, Mittelrhein, Rhein-Lahn in der Ahrregion eingehen.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ähnlich erging es Stephan Opel, dem Geschäftsführer der Kahlaer Maler GmbH. Ohne zu zögern, entschloss er sich, für einen Monat vier Gesellen seines 40-köpfigen Teams im wöchentlichen Wechsel zur fach- und tatkräftigen Unterstützung in die Flutregion zu entsenden. Dabei fand er in einem namhaften deutschen Farbhersteller einen Partner für das Material. Der Eintrag seines Hilfsangebotes wird hierfür wird in das ebenfalls von diesen drei Kreishandwerkerschaften eingerichteten Portal „Handwerk baut auf!“ eingestellt. Auf diesem virtuellen Marktplatz finden Anbieter der Gewerke und nach Unterstützung Suchende in Deutschlands größtem Wiederaufbauprojekt seit Kriegsende zueinander.

„Wir Handwerker stehen zusammen. Wir reden nicht viel, wir tun es einfach. Daher bin ich mir sicher, dass auch weitere Meisterkollegen bereits individuell Hilfe für ihre von der Flutkatastrophe betroffenen Handwerkskollegen angeboten und geleistet haben“, sagt Thomas Jüttner.

Neben dem Spendenkonto der drei Ahr-Kreishandwerkerschaften richtete auch der Zentralverband des Handwerks (ZDH) eines für Fluthilfen ein. Unter dem Motto „Handwerk hilft“ riefen ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer und Generalsekretär Holger Schwannecke zur finanziellen Unterstützung auf.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.