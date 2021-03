Forderung aus Jena: Gleichberechtigung statt Blumen

Jena Kundgebungen des Frauen*streik-Bündnisses gab es am Montag an drei Orten in Jena-Lobeda.

Die Frauen* streikten – nicht nur in Jena, sondern in vielen weiteren Städten und sie wissen: „Wenn wir streiken, dann steht die Welt still.“ Von Blumen zum Frauentag wollen die Teilnehmer*innen, die sich gestern zu Kundgebungen an drei Orten in Lobeda versammelten, nichts wissen.