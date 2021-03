Forschung zu Schlaganfällen: Jenaer Informatiker erhält wichtigen Nachwuchspreis

Der Jenaer Informatiker Kai Lawonn erhält den Heinz Maier-Leibnitz-Preis 2021 für seine Forschungen zur Vorbeugung von Schlaganfällen. Das teilte die Friedrich-Schiller-Universität Jena am Donnerstag mit. Der 35-jährige Informatiker entwickelt derzeit im Rahmen eines vom Bundesforschungsministerium geförderten Projektes gemeinsam mit Kollegen von den Universitäten Kaiserslautern und Koblenz-Landau ein System zur Visualisierung des Blutflusses im Körper, um die Gefahr von Schlaganfällen besser voraussagen zu können. 3-D-Modelle sollen den Verschluss von Gefäßen, etwa durch gefährliche Kalkablagerungen, schneller erkennen. Auf ähnliche Weise hat der Jenaer Informatiker bereits in früheren Projekten zerebrale Aneurysmen abgebildet.

Am 4. Mai wird der mit 20.000 Euro dotierte Preis via Internet an Lawonn und neun weitere junge Forscherinnen und Forscher überreicht. Er wird seit 1977 vergeben und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland. Namensgeber war der Atomphysiker Heinz Maier-Leibnitz, ehemaliger Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Für die diesjährige Preisrunde waren 150 Forscherinnen und Forscher aus allen Fachgebieten vorgeschlagen worden.

