Frankreichs Bildungsbotschafterin in Jena

Jena. Lehrerin Nicola Dittrich hat wegen ihrer Verdienste um die Bildung einen Orden erhalten, der noch auf Napoleon zurückgeht.

Der Orden geht auf Napoleon zurück, und für Frankreich ist er mit dem Bundesverdienstkreuz vergleichbar: Am Mittwoch hat eine Jenaer Lehrerin den „Orden der akademischen Palmen“ erhalten. Nicola Dittrich hat sich um das französische Bildungswesen verdient gemacht, wie nur wenige Menschen hierzulande. Lehrer-Kollegen, Schüler und Wegbegleiter schlossen sich während einer Feierstunde in den Rosensälen der Universität den Glückwünschen an.

Nicola Dittrich ist mit Leib und Seele frankophil und Lehrerin. Sie lehrt seit vielen Jahren Französisch am Angergymnasium, koordiniert das deutsch-französische Abitur (AbiBac), ist stetige Initiatorin für den deutsch-französischen Austausch und eine tolle Förderin der französischen Sprache und Kultur, nicht nur in Jena, sondern in ganz Thüringen. Regelmäßige Aufenthalte in Frankreich sind selbstverständlich.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie kam’s zu der Frankreich-Begeisterung? Es lag an der Französisch-Lehrerin, von der sie selbst als Schülerin einst unterrichtet wurde und die Begeisterung weckte. So erzählte es Dittrich nach der Auszeichnung der Zeitung. So ist das auch mit ihrem eigenen Tun, denn eine Kollegin fasste es bei ihrem Dankeschön wie folgt zusammen: „Nur wer für eine Sache brennt, kann in anderen das Feuer entfachen.“ Monsieur Philippe Guilbert, der Attaché für Bildungs-und Kulturkooperationen, überreichte die Auszeichnung.

Er lud die Zuhörer zu einem virtuellen Spaziergang auf der Avenue d’Iéna ein, jener 1,1 Kilometer langen und 36 Meter breiten Straße im Pariser Quartier de Chaillot. Sie endet am Triumphbogen, für den er eine Gemeinsamkeit mit Nicola Dittrich ausmachte: Das Bauwerk ist nicht zu übersehen in Paris, wie auch Nicola Dittrich sofort präsent ist, wenn etwas mit französischer Sprache zu tun hat. Und er ordnete dies in den großen weltpolitischen Rahmen ein: Das Bewahren des Friedens und die Völkerverständigungen beruhen auf Menschen, die sich über Grenzen hinweg engagieren.

Ein Geheimnis wurde gelüftet: Immer am Tag der Abiturprüfungen ruft Nicola Dittrich bei den für die Erstellung der zentralen Aufgaben zuständigen Kollegen an und gibt Hinweise. So werden die Französisch-Prüfungen jedes Jahr besser.

Die Glückwünsche der Stadt überbrachte Sozialdezernent Eberhard Hertzsch von der Stadtverwaltung, der einräumte, dass sein Französisch nicht ganz so gut ist. Der Volkshochschulkurs liege schon länger zurück. Schulleiter Roland Petersohn mahnte zur Vorsicht. Nicola Dittrich könnte Eberhard Hertzsch im Wissen um den VHS-Kurs auffordern, seine Sprachkenntnisse unter Beweis zu stellen.