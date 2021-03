Frau bringt andere Autofahrer in Gefahr - Polizisten angegriffen - Feuerwehreinsatz - Mann angefahren

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Angriff auf Polizeibeamte

Samstag gegen 2.30 Uhr kontrollierten Jenaer Polizisten nach einem Bürgerhinweis auf eine mögliche körperliche Auseinandersetzung zwei Personen in Jena-Nord. Dabei handelte es sich unter anderem um einen 37jährigen Mann. Dieser stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ca. 1,7 Promille. Gegenüber den Beamten wurde er zunehmend aggressiver, was darin gipfelte, dass er einen der Polizisten körperlich angriff. Der Angriff konnte abgewehrt und der Mann in Gewahrsam genommen werden. Mit ihm wurde im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt und es wurde Anzeige gegen ihn erstattet.

37-Jähriger außer Rand und Band

Ein 37-Jähriger hatte sich am Freitagabend in Eisenberg nicht mehr unter Kontrolle. Zunächst beleidigte der stark alkoholisierte Mann einen Passanten und schlug ihm grundlos mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Als er seinen Weg dann von der Kernstadt in Richtung Fabrikstraße fortsetzte, trat er auch noch gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. An seiner Wohnanschrift trat er gegenüber den Polizisten aggressiv auf und griff diese sogar noch an. Der Täter konnte nur mit massiver Kraftanstrengung unter Kontrolle gebracht werden und wurde anschließend in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwarten mehrere Ermittlungsverfahren.

Feuerwehreinsatz in Tröbnitz

Gegen 12.30 Uhr musste die Feuerwehr am Sonntag zu einem Schwelbrand nach Tröbnitz ausrücken. Ein aufmerksamer Nachbar hatte beobachtet, dass Rauch über einem Fachwerkhaus zu sehen ist. Ein Hausbewohner konnte die Ausbruchstelle recht zügig lokalisieren und erste Löscharbeiten durchführen. Die Feuerwehr brachte das Geschehen dann vollends unter Kontrolle. Alle Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen Fehler ausgegangen. Der Brandursachenermittler wird zu den näheren Hintergründen ermitteln. Der Gebäudeschaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Wert beziffert.

Autofahrerin bringt andere Autofahrer in Gefahr

Zeugen meldeten Samstagabend gegen 20 Uhr einen weißen Opel Corsa mit dem Ortskenner KYF, welcher auf der B 88 von Rothenstein in Richtung Kahla fuhr und dessen Fahrerin sichtlich Probleme hatte, ihre Spur zu halten. Einem bisher unbekannten Audi-Fahrer wurde dies fast zum Verhängnis als er versuchte, die junge Frau auf dem mehrspurigen Abschnitt bei Schöps zu überholen. Beim ersten Versuch musste der Überholvorgang abgebrochen und eine Notbremsung eingeleitet werden, da der Überholende durch die Opel-Fahrerin fast auf die Gegenfahrbahn gedrängt wurde.

Beim zweiten Versuch gelang dem Audi-Lenker mit Mühe sein Vorhaben. Eine Streife konnte das Fahrzeug schließlich in Kahla stellen und den Grund klären. Die Anfang 30-Jährige hatte knapp 2 Promille intus. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei in Stadtroda sucht Zeugen, die durch die junge Frau gefährdet wurden. Insbesondere der Audi-Fahrer soll sich melden, da dessen Identität noch ungeklärt ist. Als Fahrtstrecke konnte hier die Autobahn 4, von Weimar in Richtung Dresden, und dann die B 88 bis nach Kahla ermittelt werden.

Erneute Beschädigung am Skulpturenweg

In der Nacht Sonntag schlugen erneut unbekannte Banausen auf dem sogenannten Skulpturenweg in Stadtroda, Bereich Breiter Weg, zu. Die Vandalen beschädigten eine Bank namens "Rodsche Möhre" und eine Holzsau. Wer Hinweise zu der neuerlichen, sinnlosen Sachbeschädigung geben kann, wendet sich an die Polizei.

Fußgänger angefahren - Verursacherin durch aufmerksame Zeugin gestellt

Freitagabend lief gegen 19:20 Uhr ein dunkel gekleideter Mann entlang der L 1076 von Mörsdorf in Richtung Kreuzstraße am rechten Fahrbahnrand. Eine zunächst unbekannte Pkw-Lenkerin übersah diesen wahrscheinlich und streifte den Fußgänger am linken Ellenbogen. Wie durch ein Wunder wurde er nur leicht verletzt.

Während die Unfallverursacherin ihre Fahrt in Richtung St. Gangloff fortsetzte, wendete eine Autofahrerin im Gegenverkehr. Diese konnte in der Nähe des Leichtverletzten noch ein komplettes Spiegelgehäuse finden. Von dem Verursacher fehlte zunächst jede Spur. Am nächsten Tag war es wieder die aufmerksame Autofahrerin vom Vortag, die die Polizei informierte. Ihr war aufgefallen, dass gegen 13:30 Uhr ein Pkw im Bereich der Unfallstelle hielt und zwei Damen aufmerksam den Straßengraben absuchten.

Den Grund brachte die Kontrolle durch eine herbeigeeilte Streife zu Tage. Die aus dem Bereich Gera stammende Seniorin suchte zusammen mit ihrer Freundin den Außenspiegel, den sie sich am Vorabend vermeintlich an einem Leitpfosten abgefahren hatte. Die Kollegen klärten die Situation auf und beließen den Führerschein, nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt, bei der älteren Dame.

Erneut Randalierer in Jena unterwegs - Ein Jugendlicher gestellt

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen