Frauen des FC Carl Zeiss Jena verlieren gegen die TSG Hoffenheim in der Bundesliga

Jena. 1:5 (0:2) lautete der Endstand nach dem Abpfiff im Ernst-Abbe-Sportfeld am 7. Spieltag in der Bundesliga.

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena verloren am Sonntag ihre Partie in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. 1:5 (0:2) unterlag das Team von Trainerin Anne Pochert am nunmehr 7. Spieltag.

Bereits in der zweiten Spielminute konnte das Team aus Baden-Württemberg dank Nicole Billa in Führung gehen; in der 14. Minute erhöhte Jule Brand auf 2:0. In der zweiten Halbzeit konnte schließlich Nicole Billa ihr zweites Tor an diesem Spieltag für die TSG erzielen – 3:0 (57.) für die Gäste.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der 85. war dann Anne Fühner für Hoffenheim erfolgreich. In 87. Minute konnte Verena Volkmer mit einem Traum von Freistoß auf 1:4 für den FC Carl Zeiss Jena verkürzen, doch nur eine Minute später traf Vanessa Leimenstoll zum 5:1-Endstand.