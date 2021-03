Manfred Tschäpe ist einer der gestressten Vodafone-Kunden in Frauenprießnitz. Miserable Verbindungen und häufige Rausschmisse lassen beim Telefonieren keinen Spaß aufkommen.

Frauenprießnitz. Nachgehakt: Miteinander reden ist schwierig in Frauenprießnitz – zumindest für Vodafone-Kunden. Doch Besserung ist in Aussicht gestellt.

Frauenprießnitz: Kontaktschwierigkeiten am Telefon

Dass es in Frauenprießnitz Schwierigkeiten mit der Kommunikation untereinander gibt, ist kein zwischenmenschliches Problem. Hier geht es wirklich nur ums Telefonieren. „Es ist zum aus der Haut fahren“, sagt Manfred Tschäpe. „Wenn ich mit dem Handy von unterwegs im Dorf meine Frau zu Hause anrufen will, versteht sie mich nicht. Wenn wir, wie am Wochenende, dringend einen Kinderarzt kontaktieren müssen, ist eine Verständigung fast unmöglich, obwohl wir buchstäblich ins Telefon hinein schreien“, erzählt er.