Frauenstreik in Lobeda und Göschwitz

Schon zum dritten Mal lädt der Frauen*streik Jena zu verschiedenen Veranstaltungen rund um den 8. März ein, dem internationalen Frauentag.

So findet bereits am 7. März ab 16 Uhr ein Online-Forum statt. Auch in diesem Jahr soll ein gemeinsamer Austausch über die aktuelle Situation im Mittelpunkt stehen. Fragen dabei sind: „Worauf bin ich wütend?, Was sind Gründe für mich zu streiken? Was sind unsere Ziele? In welcher Welt wollen wir leben?“ Am Montag dann finden eine Reihe von Aktionen in Lobeda und Göschwitz statt.

11 Uhr: IG-Metall-Kundgebung zur Tarifrunde (Jenoptik);

13.30 Uhr: Kundgebung „Krankenhaus statt Fabrik“ (Universitätsklinikum);

14 Uhr: Kundgebung (Salvador-Allende-Platz)

15.30 Uhr: Kundgebung (Platz an der Sorge, Station Lobeda-West).

Die Aktionen fänden in diesem Jahr vorwiegend in Lobeda statt, da ein Fokus auf die prekären Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor gelegt werde, heißt es in dem Aufruf. Mit der Benennung des „Platz für Sorge“ werde zudem ein weiterer Schwerpunkt auf unbezahlte und bezahlte Sorgearbeit gelegt.

Der Link zum Online-Forum: https://bbb.linxx.net/b/fra-b2m-khx-wr2