Freie Wähler wollen Geld für Jugendclub Dorndorf-Steudnitz

Camburg hat einen, Dorndorf-Steudnitz nicht. Aber dort möchte man einen. Die Rede ist von einem Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, einem Jugendclub. Im „Absolut“ in der Camburger Bahnhofstraße können sich Mädchen und Jungen aus Camburg und Umgebung an drei Nachmittagen in der Woche treffen zum Spielen, Basteln, Lernen oder einfach miteinander quatschen und Musik hören.

Vorstoß im Stadtrat für einen Jugendclub in Dorndorf-Steudnitz

Ein solches Angebot soll es künftig auch für Kinder und Jugendliche im Ortsteil Dorndorf-Steudnitz geben, dafür macht sich jetzt die Fraktion Freie Wähler Dornburg stark. Fraktionschef Klaus Sammer hat dafür in der Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend kräftig die Werbetrommel gerührt und einen entsprechenden Unterstützungsantrag eingebracht. Mit diesem sollten die Stadträte zusagen, jährlich 3000 Euro für einen Jugendclub in Dorndorf-Steudnitz bereitzustellen.

„Der Verein Alte Schule in Dorndorf-Steudnitz würde einen Raum im Vereinshaus zur Verfügung stellen. Es gibt auch eine Person, die auf 450-Euro-Basis die Betreuung der Kinder im Jugendtreff übernehmen würde, und der Verein Ländliche Kerne hat dafür, wie in Camburg, Unterstützung zugesagt“, berichtete Sammer den anderen Stadträten. Auch der Landkreis, der für die Gebietsjugendpflege zuständig ist, habe bereits die Co-Finanzierung zugesagt. Was fehlt, sind 3000 Euro von der Stadt Dornburg-Camburg.

Abgeordnete wollen erst mehr Informationen zum Projekt

Doch die Begeisterung der Abgeordneten hielt sich in Grenzen. Für die CDU-Fraktion nahm Jens Tischendorf das Wort und forderte erst einmal mehr Informationen zu dem Projekt ein. „Wir wissen nicht, um welchen Raum und welche Person es sich handelt, was dort passieren soll, und wie die Betreuungszeiten aussehen sollen“, sagte er. Darüber müsse man Klarheit haben, ehe über Geldzusagen entschieden werden könne, ergänzte er. „Schnellschüsse lohnen da nicht.“

Sein Hauptargument: Die Stadt Dornburg-Camburg befinde sich in der Haushaltskonsolidierung und dürfe nicht mehr als zwei Prozent des Etats für freiwillige Leistungen ausgeben. In dieser Situation neue Verpflichtungen einzugehen, sei eigentlich nicht möglich.

Dieses Argument wollte Klaus Sammer so nicht gelten lassen. „2020 sollen von der Stadt 15 soziale Projekte unterstützt werden. Die Summe dafür mal pro Kopf der Bevölkerung heruntergerechnet, werden für Camburger je sechs Euro, für Dorndorf-Steudnitzer vier Euro und für Dornburger zwei Euro ausgegeben. Das sollte ausgeglichen werden“, warb Sammer um Zustimmung für die 3000-Euro für das Projekt Jugendclub Dorndorf.

Antrag geht zur Beratung in Sozialausschuss

Mit den Worten: „Wir haben noch keinen Haushalt für 2020 beschlossen – und es ist also noch nicht zu spät, die 3000 Euro dort noch einzubringen“ plädierte Tischendorf für einen Rückverweis des Antrages in den Sozialausschuss. Damit war die Mehrheit der Stadträte einverstanden.

Klaus Sammer war darüber sichtlich enttäuscht. „Wir geben ohne Zuschüsse für Freibad und Bücherei rund 100.000 Euro für freiwillige Leistungen aus, und die Feuerwehr erhält 9000 Euro für ihr 150-jähriges Jubiläum, da dürften doch die 3000 Euro für die Kinder und Jugendlichen in Dorndorf-Steudnitz auch noch drin sein“, sagte er. „Es geht mir vor allem um die Jüngeren, die wir von Computerspielen oder von der Straße weglocken wollen, denen müssen wir in den Ortschaften Angebote machen. Und die brauchen auch Betreuung in einem Jugendtreff“, sagte Sammer.