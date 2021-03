Bloß nicht runterschauen: In teils schwindelerregenden Höhen wird der Schmutz an der Wand von oben nach unten abgetragen.

Auf knapp 15 Meter Höhe streckt sich der Arm, an dem die Hebebühne hängt, die Hauswand empor. Dann heißt es „Wasser marsch“, und mit hohem Druck trägt ein spezielles Gemisch, der sogenannte Algenentferner, den organischen Schmutz von der Fassade. Nach und nach erstrahlte der Plattenbau entlang der Dorothea-Veit-Straße in Lobeda so seit Montag wieder in alter Farbe.