Die Polizei in Jena hat Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen. (Symbolfoto)

Frust an Auto in Jena ausgelassen

Jena. Seinen Frust ließ ein 34-Jähriger in Jena am Auto einer 32-Jährigen aus. Zudem beleidigte er die Frau.

Ein 34-Jähriger kündigte einer 32-Jährigen in Jena an, ihr Auto zu beschädigen und ließ seinen Worten kurz darauf auch Taten folgen. Laut Polizei ging der Mann tatsächlich zum Auto der Frau und zerkratzte es mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand an der Fahrerseite. Zudem beleidigte er die 32-Jährige über einen Messenger.

Der mutmaßliche Täter konnte im Anschluss von der Polizei nirgends angetroffen werden. Ihn erwartet aber dennoch nun ein Ermittlungsverfahren.