Führung um das NS-Rüstungswerk bei Kahla

Kahla. Die Tour des Vereins „Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg“ führt über Kahla, Großeutersdorf, Hummelshain zum Leubengrund.

Natur- und Geschichtsinteressierte lädt der Förderverein „Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg“ aus Kahla zu einer Führung. Am Sonntag, 28. November, 8.30 Uhr ist der Treffpunkt in Kahla, wo es ins Stadtmuseum geht. Dort sehen sich die Teilnehmer die neu gestaltete Ausstellung an, um einen ersten Einblick in die Geschichte des NS-Rüstungswerkes „Reimahg“ bei Kahla zu erhalten. Anschließend führt die Tour nach Großeutersdorf.

Vom Friedhof aus begeben sich die Teilnehmer auf Spurensuche über und um den Walpersberg. Auf dem Bergrücken, der ehemaligen Startbahn, geht es am mittelalterlichen Handelsweg entlang, über die ehemalige Werkstraße, an verschiedenen Baulichkeiten vorbei, durch das Dehnatal und zum Ausgangspunkt der Wanderung zurück. Weitere Ziele sind das Jagdschloss in Hummelshain und der Leubengrund vor Kahla.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anmeldung und weitere Details bis 25. November an info@walpersberg.de