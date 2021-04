Für sich werben: Abbe-Hochschule Jena stellt sich digital vor

Jena. Die Ernst-Abbe-Hochschule hatte zur Vorstellung ihrer etwa 50 Studienangebote ein digitales Programm auf die Beine gestellt.

„Bleiben Sie neugierig!“ Diese Aufforderung eines Professors der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena an einen potenziellen zukünftigen Studenten in einem Live-Chat beim digitalen Hochschulinfotag am Samstag ist fast der Tenor des Tages. Denn trotz Corona-Bedingungen, digitaler Lehre und das derzeitige Fehlen persönlicher Kontakte eint das Studium an der EAH in etwa eines: die nahezu familiäre Studienatmosphäre und kleine Gruppen, wo man den „Prof“ oder die Professorin jederzeit persönlich um Rat fragen kann.

Die Fachbereiche der Ernst-Abbe-Hochschule hatten am Samstag zur Vorstellung ihrer etwa 50 Studienangebote ein digitales Programm mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Filmen auf die Beine gestellt. So informierten Hochschulangehörige über das breite Feld der Ingenieurwissenschaften, über die Gesundheitsfachberufe und das Sozialwesen. Betriebswirte informierten über Studienmöglichkeiten im Ausland. Studentische Tutorinnen und Tutoren, die in der ersten Zeit beratend zur Seite stehen, standen am Samstag Rede und Antwort.

Erstmals im Einsatz, quasi als „zentrales Tor“ zum Infotag, war eine virtuelle Aula, die von der Studienberatung der EAH mit der Jenaer Rooom AG und deren großer Unterstützung umgesetzt wurde. Dieses interaktive Tool wird auch in Zukunft für virtuelle Veranstaltungen genutzt werden können.