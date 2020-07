Dorndorf-Steudnitz. Die marode Eisenbahnbrücke in Dorndorf-Steudnitz wird durch eine neue ersetzt. Hierfür wird die B 88 in den Sommerferien voll gesperrt.

Für Tiefbauarbeiten wird B 88 in Dorndorf-Steudnitz gesperrt

Autofahrer auf der Bundesstraße 88 müssen sich in den Sommerferien auf Behinderungen und Umwege einstellen. Im Zuge der Bauarbeiten am Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz muss die B 88 im Zeitraum vom 20. Juli bis voraussichtlich 28. August voll gesperrt werden, wie das Landratsamt in Eisenberg mitteilt.

In dieser Zeit erfolgen umfangreichen Tiefbauarbeiten zur Rekonstruktion beziehungsweise Neuverlegung des Abwasserkanals der Ortsentwässerung sowie weiterer Medienleitungen. Die Arbeiten sind Voraussetzung für den geplanten Abriss einer maroden Eisenbahnbrücke und den Neubau eines Bahndamms in der Ortslage.

Für alle Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitung ausgeschildert über die B 88 Porstendorf-Jena weiter über die B 7 Rodigast, Bürgel und Trotz nach Wetzdorf und Rodameuschel zur B 88 bis nach Camburg, in Richtung Naumburg und zurück.

