„Für wichtige Vorhaben braucht Jena eine wahrnehmbare Stimme“

Wahlkreis 191: Tim Wagner tritt in Jena als Direktkandidat für die FDP an

Was wird die Wahl entscheiden?

Wem trauen die Menschen die Lösung der wichtigsten Zukunftsfragen zu. Für einen Neustart glaube ich an das große Potenzial und möchte, dass unser Land moderner, digitaler und freier wird. Wir werden die Herausforderungen unserer Zeit innovativ und nachhaltig lösen müssen.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Kommende Generationen sollen stark genug werden, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Persönlich ist mir ein großes Thema wichtig: Die Unterstützung des Sports in seiner Vielfalt, vom Freizeit- bis zum Spitzensport. Der Sport ist ein wichtiger Faktor zur Persönlichkeitsbildung für junge Menschen. Zugleich ist Sport ein Wirtschaftsfaktor für unsere Region und öffnet Türen bei der gesellschaftlichen Integration.

Was wollen Sie für Jena erreichen?

Jena ist eine wundervolle Stadt. Mir ist es wichtig, die Stadtentwicklung zu begleiten und ein Botschafter der Stadt zu sein. Wichtige Vorhaben, z.B. die bessere Anbindung an den Schienenfernverkehr, sind nur möglich, wenn Jena eine wahrnehmbare Stimme in Berlin hat.

Ist der Klimaschutz die größte Herausforderung unserer Zeit?

Der Schutz des Klimas ist eine von vielen großen Herausforderungen. Aber auch eine große Chance. Klimaschutz ist das Ziel. Innovation der Weg. Mit neuester Technik und einer starken Wirtschaft entwickeln wir Lösungen, die eine umweltfreundliche und lebenswerte Zukunft ermöglicht. Darum: Denken wir nicht darüber nach, was wir alles nicht mehr dürfen. Denken wir daran, was wir alles machen können. Das ist German Engineered Klimaschutz.

Was ist für Sie der entscheidende Punkt in dem Wahlprogramm Ihrer Partei?

Direkt am Anfang formulieren wir Ziel und Weg liberaler Politik: „Die Kraft zur umfassenden Modernisierung Deutschlands steckt in uns. Sie steckt in den Menschen. Sie steckt in den Kräften der freien Wissenschaft und der Sozialen Marktwirtschaft. Die schnelle Entwicklung von Impfstoffen durch deutsche Forschung zeigt: Harte Arbeit, Entschlossenheit und Erfindergeist können Berge versetzen. Die Grundlage dafür ist Freiheit. Nie war sie wichtiger!“

Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz: Corona ist für mich...

...ein Virus, das wir sehr ernst nehmen sollten. Die Pandemie bedroht nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern auch ihre Arbeitsplätze, unseren Wohlstand und die Bildungschancen unserer Kinder. Für ihre Bekämpfung ist eine kluge Gesamtstrategie wichtig. So pauschal, widersprüchlich und rechtsunsicher wie heute darf sie nicht bleiben. Unser Ziel: Gesund bleiben, auch gesellschaftlich und wirtschaftlich.

Steckbrief

Alter: 40

Ausbildung: Vermögensberater

Familienstand: verheiratet, 4 Kinder

Wohnort: Jena

Politischer Werdegang: seit 2009 Mitglied der FDP, seit 2010 Mitglied des Kreisvorstandes (aktuell Schatzmeister), 2014 bis 2016 Mitglied des Landesvorstandes, seit 2016 Landesgeschäftsführer