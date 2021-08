Gänsehaut bei Picknick-Konzert in Jena Lobeda

Jena. Patienten aus dem Klinikum gehörten zu den Gästen der Jenaer Brassband Blechklang

Beim Picknick-Konzert in Dackendorf hat es am Sonnabend was ganz Neues gegeben: Durch die Nähe zum Klinikum und mit Unterstützung der Klinik besuchten Patienten der Einrichtung das Konzert, teils weil erforderlich in Begleitung von Pflegepersonal. „Vielleicht hatten die Patienten Gänsehaut wegen der Musik, aber vor allem unsere Musiker verspürten Gänsehaut, mit dem Konzert diesen Menschen eine kleine Freude und Abwechslung gebracht zu haben“, berichte Ulrich Richter der Redaktion.

Mehr als zehn Jahre pflegt die Brassband Blechklang in Lobeda die Tradition des Picknickkonzertes als Familien- und Allgenerationenkonzert. 2020 erzwang Corona eine Unterbrechung. Zwar noch nicht zum traditionellen Veranstaltungsort in den Drackendorfer Park zurückgekehrt, startete vor mehr als 400 Besuchern die Brass Band nun ihren Picknick-Konzert-Triathlon zu Fuße der Lobdeburg. Das Orchester ist eine der wenigen Formationen, die nach der Corona-Pause Kultur nach Lobeda bringen.

Auf den Flügeln des Phönix

Unter dem Motto „Auf den Flügeln des Phönix – ein musikalisches Erlebnis der Sonderklasse“ spielte sich das Orchester in die Herzen des Publikums. Erst nach drei Zugaben konnten die Musiker ihre Noten und Instrumente einpacken in Vorfreude eines zweiten Picknickkonzertes. Es soll am Sonnabend, 18. September, ebenfalls in Lobeda stattfinden, und zwar auf dem Lobdeburgtunnel. Erstmals wird im Rahmen des Jenaer Kultursommers durch die Brassband dieser neue Ort für kulturelle Begegnung erschlossen.

Das musikalische Experiment wird mit Spannung erwartet: Werden geräuschsensible Nachbarn ebenso begeistert sein? Die Stadt experimentiert gerade mit alternativen Veranstaltungsorten, um das Paradies zu entlasten. Ulrich Richter sagt: „Der Blasmusikverein Carl Zeiss und das Kompetenz-Zentrum der Brassband sind aufgeschlossen gegenüber Experimenten und auch risikobereit bei der Belebung der Kultur in unserer Stadt nach Corona

Triathlon, das heißt natürlich, es gibt drei Konzerte. Bereits am Sonntag, 12. September, spielt die Brass band am Strandschleicher am Westufer des Jenaer Scheichersee. Auch das ist eine Premiere.