Garantieerklärung für Jenaer Stadtwerke

Jena. Jenas Bündnisgrüne kritisieren das Tempo in der aktuellen Haushaltsdiskussion. Wird der Beschluss aufgeschoben?

Nur zwei Wochen, um die Königsdisziplin zu bestreiten? Die Zeit sei zu kurz, um den Entwurf des Doppelhaushaltes 2023/2024 zu beraten, sagen die Bündnisgrünen. Die Fraktion plädiert dafür, den Etat erst im Januar zu verabschieden.

„Zwei Wochen sind unglaublich wenig Zeit“, sagt die Fraktionsvorsitzende Margret Franz. Dabei geht es ihr und der Ko-Vorsitzenden Kathleen Lützkendorf gar nicht einmal um grundlegende Kritik an dem Entwurf. Das Thema Kommunaler Finanzausgleich sei zum Beispiel eine Unwägbarkeit.

Bruch mit den Gepflogenheiten

So habe die Stadt zwar die Landeszuweisungen in Höhe von 13 Millionen Euro etatisiert. Der Gesetzentwurf der Landesregierung und der Haushalt des Landes seien allerdings noch nicht beschlossen worden. Franz plädiert dafür, den Beschluss im Landtag abzuwarten. So sind nach den Berechnungen des Finanzwissenschaftliches Forschungsinstituts an der Universität Köln die kleinsten und größten Gemeinden im Freistaat seit Jahren strukturell unterfinanziert. Das soll mit dem neuen Gesetz geändert werden.

Dass das Neuverschuldungsverbot in der Hauptsatzung gekippt werden soll, bezeichnete die Stadträtin als einen Bruch mit den bisherigen Gepflogenheiten. Gerade hier wünscht sich die Politikerin eine Diskussion über die möglichen Folgen. Das Verbot sei 2009 in die Hauptsatzung aufgenommen worden – nicht ohne Grund, musste die Stadt doch damals zehn Millionen Euro jährlich an Zins und Tilgung aufbringen. Jetzt sei Jena fast schuldenfrei und wolle diese Pforte wieder öffnen.

Die Verwaltung denkt zumindest darüber nach: Da in den kommenden zwei Jahren die Liquidität deutlich abnehme, will die Verwaltung Investitionskredite aufnehmen. In der Mittelfristplanung wurde eine Abschaffung des Neuverschuldungsverbots in der Hauptsatzung und eine Kreditaufnahme von insgesamt 46 Millionen Euro in den Jahren 2025 bis 2027 unterstellt.

Inhaltlich will die Fraktion mehr Geld für die Bereiche Klimaschutz, Klimaanpassung und erneuerbare Energie ausgeben. Demgegenüber bezeichnete Kathleen Lützkendorf den Aufwuchs im Stellenplan als unverhältnismäßig. „Wir sagen nicht pauschal, dass dies ein schlechter Haushalt ist. Wir haben aber Beratungsbedarf.“

CDU stimmt dem Etat zu

Dass die CDU dem Etat zustimmen wird, ist nicht überraschend: Immerhin stammt der Entwurf aus dem Dezernat, das von dem CDU-Mann Benjamin Koppe geführt wird.

So sind es eher Anmerkungen, die der finanzpolitische Sprecher seiner Fraktion, Bastian Stein, formuliert. So gehöre zur Wahrheit auch, dass die Kernverwaltung sich zwar an der Neuverschuldungsgebot gehalten habe und der Schuldenabbau kontinuierlich erfolgt sei. Mit Blick auf den „Konzern Stadt“ seien die Schulden allerdings seit 2014 nur ausgelagert worden, vor allem bei den Stadtwerken.

„Allein mit den Straßenbahnprojekten und dem Wohnungsbau sind auch seitdem erhebliche Investitionen und Kreditaufnahmen beschlossen worden. Gerade das Vermögen der kommunalen Wohnungen ist im Rahmen der Entschuldung von der Stadt an die Stadtwerke übertragen worden, so dass dort jetzt auch Investitionen und Kredite anfallen.“

Das sei unproblematisch, solange mit den Schulden Investitionen getätigt werden. Problematisch sei es aber, wenn Jena kommunale Konsumausgaben auf das „Sondervermögen“ auslagern oder die Wirtschaftlichkeit der Stadtwerke durch Energiepreise oder Rezession leiden würde, aber Verbindlichkeiten bedient werden müssten.

Schon vor einer Woche sprach die Stadtspitze von einem Haushalt, der unter höchst unsicheren Rahmenbedingungen und mit Risikofeldern vorher ungeahnten Ausmaßes gelingen musste. Dabei hatte man vor allem den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Blick.

Die Auswirkungen erschüttern die Rahmenbedingungen der Energieversorgung als Kern der öffentlichen Daseinsvorsorge nachhaltig. So wird sich der Stadtrat auch mit einer Garantieerklärung beschäftigen müssen, die als bürgschaftsähnliches Sicherungsmittel dient: So soll die Stadt Jena die Stadtwerke im Falle einer Zahlungsunfähigkeit unverzüglich mit bis zu 43 Millionen Euro unterstützen. Dieses Garantieversprechen soll bis Ende 2027 gelten.

Der Haushaltsplan 2023/2024 steht kommende Woche auf der Tagesordnung des Stadtrates. Die Sitzungen sind für Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 17 Uhr angesetzt.