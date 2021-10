Gasthörer an Jenaer Universität willkommen

Jena. Neues Programm für Wissensdurstige in Jena

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena bietet im Wintersemester 2021/22 wieder ein Programm für Gasthörer an. Sei es zur Geschichte Thüringens im Mittelalter oder Grundlagen des Marketing-Managements: Interessierte könnten sich im Fachgebiet weiterbilden oder Einblicke in ganz neue Themenfelder erlangen.

Als Gasthörerinnen und -hörer erhalten Wissensdurstige Zugang zu ausgewählten Lehrveranstaltungen der Universität. Sie können an Vorlesungen teilnehmen, müssen aber keine abschließende Prüfungen ablegen oder einen formalen Abschluss anstreben.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unter dem Motto „Lebenslanges Lernen“ sind alle Interessierten zur Gasthörerschaft eingeladen. Zugangsvoraussetzungen gibt es dafür keine. Ein Großteil der Lehrveranstaltungen findet in diesem Wintersemester wieder in Präsenz statt. Das Programm gibt es auf der Webseite des Studierenden-Service-Zentrums unter: https://www.uni-jena.de/gasthoerer und liegt zudem in der Universität aus. Eine Anmeldung zur Gasthörerschaft ist noch bis 25. Oktober 2021 möglich.

Weitere Angebote zur Weiterbildung gibt es unter: www.uni-jena.de/

weiterbildung.