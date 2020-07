Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinden wollen Umlage an Saale-Holzlannd-Kreis nicht zahlen

Der Gemeinderat von Gumperda wird sich in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 7. Juli, mit einem heiklen Thema beschäftigen: einem Widerspruch gegen die Kreisumlage 2020. Dabei ist Gumperda in guter Gesellschaft, auch andere Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal“ sind nicht gewillt, die erhöhte Umlage an den Kreis zu zahlen. In Gumperda wird generell über die Finanzen des Jahresetats gesprochen, zudem über Baugenehmigungen und Grundstücksverkäufe.

Bürger sind herzlich eingeladen zu der öffentlichen Sitzung.

Die Sitzung des Gemeinderates beginnt am Dienstag, 7. Juli, um 19 Uhr in der Alten Schule Gumperda.