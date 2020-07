Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinderat Lehesten berät über Feuerwehrauto

Der Gemeinderat von Lehesten trifft sich am Mittwoch, 8. Juli, in der Gaststätte „Weiße Nächte" in Nerkewitz zu seiner nächsten Sitzung. Auf der Tagesordnung steht die Anschaffung eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges (LF16) als Ersatzbeschaffung für den alten, reparaturanfälligen W50. Gesprochen werden soll auch über die Kostenbeteiligung der Gemeinde bei der Sedimentberäumung der Talsperre Nerkewitz, die vor dem Neuanstau ausgebaggert werden soll. Die Vergabe eines Dienstleistungsvertrages zur Reinigung der Kindertagestätte „Kleine Strolche" in Stiebritz steht ebenso auf dem Plan wie Informationen des Bürgermeisters und eine Bürgerfragestunde.

Gäste werden gebeten, während der Sitzung einen Mundschutz zu tragen, um sich selbst und alle Anwesenden vor dem Risiko einer Corona-Erkrankung zu schützen.

Mittwoch, 8. Juli, 19.30 Uhr, Gaststätte Nerkewitz