Gemeinschaftsschule Wenigenjena feiert Einweihung

Gäbe es das Schulfach Moderation, dann hätten sich Maximilian Möller (4. Klasse), Mila Rückoldt (6.) und Judith Kremer (10.) am Montag eine Extra-1 verdient. Sie haben in locker-leichter Perfektion durch die Einweihungsfeier für die Gemeinschaftsschule Wenigenjena am Jenzigweg geführt. – Und das vor hunderten Schülern, Lehrern und Gästen in der riesigen Turnhalle des plangemäß 25 Millionen Euro teuren kommunalen Bauwerks, dessen Grundstein 2016 gelegt worden war.

Lieblingsplatz am Schaufenster

Zum Beispiel legten die drei fest, dass es statt der üblichen Grußworte Gesprächsrunden geben solle. Also einmal ein paar Zahlen erfragt in der Prominenten-Runde: Wer, Herr Staatssekretär Klaus Sühl, bezahlt denn den Bau? – Der Mann aus Erfurt stellte klar: die Eltern, die Steuerzahler. Und an Yvonne Pyka, die die Chefarchitektin war, und „deshalb mehr Fragen“ bekam, aber wie aus der Pistole zu beantworten wusste: Zahl der Fenster – 257, der Stufen – 264, der Feuermelder – 320, der Stühle und Hocker – 2171. Ihr Lieblingsort? Das seien die großen „Schaufenster“, an denen man so schön nach innen wie nach außen schauen könne. Und Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP), kennt er die Jenaer Gesamtschülerzahl und die Zahl der „Wenigenjena“-Schüler. Na, klar! – 11400 und 490. Die neue Schule sei groß genug für 1000 Schüler, doch sei im Schulnetzplan ein Anwachsen auf 800 vorgesehen, sagte der OB.

Gründung auf 142 Bohrpfählen

Karl Herrmann Kliewe, Chef des kommunalen Immobilieneigenbetriebes KIJ, sah spannende Zahlen in der zu Beginn nötig gewesene Pfahlgründung, weil die Schule doch auf dem kniffligen Untergrund einer sanierten Baustoff-Deponie errichtet wurde: 142 Bohrpfähle mit zusammen 140 Tonnen Stahl. Kein Wunder demnach, dass KIJ-Projektleiter Falk Werrmann-Nerlich ebenfalls eine beeindruckende Zahl parat hatte: 250 Aktenordner allein zur neuen Gemeinschaftsschule.

Percussion-Gruppe bei der großen Einweihungsfeier Foto: Thomas Stridde

Maximilian, Mila und Judith stellten noch eine Frage in den Raum. – Was würden die Verantwortlichen bei einem weiteren Bau anders machen? Ach, an diesem Bau sei doch fast alles richtig gemacht worden, sagte der OB. Doch erinnerte er daran, dass ein anderer Schulbau in Jena-West erwogen worden war. „Da gingen dann so viele Falschinformationen um, dass Eltern unsicher waren, ihre Kinder dort anzumelden.“ Falk Werrmann-Nerlich räumte ein, dass viele Schüler-Projekte zum Neubau auf den Weg kamen. „Vielleicht haben wir noch ein bisschen auf die Kreativität der Schüler verzichtet.“ Und ja, dieser Wasserschaden (für den die Versicherung aufkommen muss) nach dem Einzug. „Das ist sehr traurig“, sagte der Projektleiter. Nächstes Schuljahr werde der betroffene Gebäudeteil aber voll nutzbar sein. Klaus Sühl spannte den Bogen etwas weiter. Er erinnerte, dass es in anderen Thüringer Schulen baulich noch trübe aussieht und zum Beispiel Schüler das Mittagessen mangels Speisenraum auf ihren Platz holen müssen. „Da ist in der Vergangenheit zu häufig gespart worden.“

Schulleiter Axel Weyrauch bedankte sich für diesen Hinweis. Zudem sei in Deutschland der „skandalöse Zusammenhang“ zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg beunruhigend. Das zu überwinden, könne die Schule vielleicht beitragen mit ihrer „doppelten Idee“ der „lernenden Gemeinschaft am freundlichen Ort“.