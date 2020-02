Geologische Probleme verzögern Tunnelarbeiten in Rothenstein

Die Tunnelbauer in Rothenstein beißen nicht auf Granit, sondern auf Sandstein. Dessen eigenwillige Struktur ist ein Grund, warum Autofahrer im kommenden Jahr eine längere Zeit auf der Umleitungsstrecke zubringen müssen.

„Die Festigkeit des Gesteins ist nicht so wie gedacht, sie schwankt sehr stark“, erläutert Stephan Saalfeld vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Selbst Probebohrungen, die es weit vor dem Baustart gab, hätten solche geologischen Probleme nicht erahnen lassen.

Verzögerungen bis Herbst ‘21 möglich

Für Außenstehende ungewöhnlich: Es liegen nur noch 20 Meter Felswand zwischen dem Tunnel, der von Norden aus in den Fels gesprengt wurde, und dem Ausgang nach Süden. „Der Vortrieb nach Norden ist beendet“, sagt Saalfeld. Doch weil der Tunnel eine leichte Kurve machen soll, also schleifend auf die künftige Trasse nach Kahla herausführt, sind die 294 Meter, die derzeit erreicht sind, noch annähernd nicht genug. So fehlen noch etwa 90 Meter, um den Durchbruch für das 385 Meter lange Portal zu erzielen.

Nun müssten Gutachten eingeholt, die Planungen angepasst und Spezialgerät geordert werden, erklärt Saalfeld. Das Südportal sei als komplexes Ingenieurbauwerk zu betrachten. Bis ins Vorjahr wurde der Fels bereits mit einem Ankerbalken gesichert.

Wie viel mehr Zeit nimmt das gesamte Projekt Ortsumfahrung Rothenstein damit in Anspruch? „Wir können noch nichts Genaues sagen“, sagt Saalfeld, doch mit einer drei- bis sechsmonatigen längeren Bauzeit müsste gerechnet werden. Die Eröffnung der Ortsumfahrung im Frühjahr 2021, wie ursprünglich kommuniziert, ist definitiv nicht zu halten.

Strosse und Sohle fehlen noch

Der Vortrieb von Norden umfasst die Kalotte, das obere Drittel des Tunnelquerschnitts. Das Gestein wurde anfangs per Bagger und später durch Sprengungen ausgebrochen. So grollte seit Dezember 2019 immer wieder Donner ins südliche Jena. Die Männer des auf Tunnelbau spezialisierten Unternehmens „Alfred Kunz Untertagebau“ aus München lösten mehrmals am Tag Sprengungen aus, um weiter in den Rothensteiner Felsen vorzudringen.

Die Arbeiten von Norden aus könnten trotz der geologischen Probleme weitergehen. Der untere Bereich – Strosse und Sohle – muss jetzt ausgeräumt und später ausgebaut werden, bis im weiteren Verlauf die Betriebstechnik eingerichtet wird. Der Tunnelbau ist der ingenieurtechnisch anspruchsvollste Bauabschnitt für die Ortsumfahrung Rothenstein an der B88. Das Projekt, das über 40 Millionen Euro kostet, soll trotz Verzögerungen im Verlauf des Jahres 2021 freigegeben werden.