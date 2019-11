In der Leutrastraße 1, kurz vor der Einmündung in die Rathausgasse, befand sich die Konditorei Germar.

Jena. Der Jenaer Eichplatz - ein Ort voller Erinnerungen: Uwe Germar erinnert sich an die eigene Familiengeschichte.

Eichplatz-Serie Germar in Jena wäre fast Hofkonditorei geworden

Geschichte wird in Geschichten lebendig. Wie geht das anschaulicher als in der eigenen Familie, meinte auch Uwe Germar und kramte, angeregt durch unserer Serie zum 50. Jahrestag des Abrisses der Innenstadt, im reichen Fundus seiner Familie. Die ist nämlich eng verbunden mit der Leutrastraße, jener Prachtstraße, die sich unterhalb des historischen Eichplatzes befand, also etwa dort, wo heute Jentower und Neue Mitte stehen.