Glasfaser-Ausbau im Saale-Holzland-Kreis bringt schnelles Internet auch aufs Land

Der Bürgermeister der Gemeinde Milda, Albert Weiler (CDU, von links), Thomas Ullrich von der Telekom und Andreas Heller (CDU), Landrat des Saale-Holzland-Kreises, freuen sich über den Glasfaser-Ausbau in Rodias.

Rodias. Das Glaserfaser-Ausbau im Saale-Holzland-Kreis soll weiter an Fahrt aufnehmen, wie bei einem symbolischen Spatenstich in Rodias deutlich wurde. Haushalte in 62 Gemeinden sollen profitieren.

Der Glasfaser-Ausbau der Telekom im Saale-Holzland-Kreis geht voran. Insgesamt 450 Kilometer Glasfaser und 194 neue Netzverteiler sollen in 62 Gemeinden schnelles Internet für 3390 Haushalte, 409 Unternehmen und Gewerbetreibende sowie 43 Schulen bringen.

Glasfaser so wichtig für Dörfer wie die Wasserleitung

„Höchstwahrscheinlich 2023 werden wir das letzte Dorf angeschlossen haben“, sagte Stephan Käfer, Konzernbevollmächtigter der Telekom für Hessen und Thüringen, am Montag bei einem symbolischen Spatenstich in Rodias.

„Der Glasfaserausbau ist entscheidend für den ländlichen Raum, schnelles Internet ist für die Dörfer so wichtig wie die Wasserleitung“, sagte Landrat Andreas Heller (CDU). Auch für den Schulunterricht sei schnelles Internet unerlässlich geworden, wie die Corona-Pandemie gezeigt habe.

Deswegen habe der Kreistag einst beschlossen, die Aufgabe des Glasfaser-Ausbaus für die Gemeinden zu übernehmen. „Wir wollen, dass die weißen Flecken verschwinden“, so Heller mit Blick auf die Gemeinden, die noch kein schnelles Internet haben. Anschlüsse von 250 Megabit pro Sekunde bis einem Gigabit pro Sekunde sollen am Ende zur Verfügung stehen. Für den Glasfaserausbau im Saale-Holzland-Kreis stehen insgesamt 13 Millionen Euro bereit, die als Fördermittel von Bund und Land fließen.

Auch die grauen Flecken sollen verschwinden

Diese Gelder seien dringend nötig, denn schnelles Internet sei auch zu einem entscheidenden Faktor im Werben um neue Unternehmen geworden, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Milda, Albert Weiler (CDU). „Wir haben da noch eine weite Strecke vor uns. Neben den weißen Flecken müssen auch noch die grauen verschwinden“, so Weiler. Zugleich lobte er die „gute Zusammenarbeit“ mit der Telekom in Rodias, das ein Ortsteil von Milda ist. Thomas Ullrich, Ausbaukoordinator Breitband der Telekom für Thüringen, sagte, dass sich die ersten Einwohner von Rodias binnen zwei Monaten über schnelles Internet freuen können. „Wenn der Monteur aus der Wohnung raus geht, kann es praktisch sofort losgehen“, sagte er. Von den Gemeinden wünscht er sich eine „unbürokratische Zusammenarbeit“, etwa bei der Straßenwiederherstellung nach den Bauarbeiten. „Wir wollen das Tempo beim Ausbau weiter anziehen“, so Ullrich.