Götter-Ausstellung für Kinder wird in Jena eröffnet

Wenn Jasmin Melzer eine der zwölf Gottheiten des Olymp besonders mag – dann ist es Artemis, sagt sie. Schließlich sei die Göttin der Jagd viel in der Natur unterwegs. Noch schwerer wiegt dabei für die Schülerin der Gemeinschaftsschule Wenigenjena, dass Artemis’ römische Entsprechung Diana heißt – wie Jasmins Mutter.

Die elfjährige Jasmin gehört zu den 150 Schülern, die sich mit den seit 2016 angebotenen Ferienprojekten „Museobil-Box“ und „Museum macht stark“ am Lehrstuhl für Klassische Archäologie der Universität Jena für die Antike und griechische Götter begeistern ließen.

Wie Ägyptologin Stefanie Adler vom Institut für Altertumswissenschaften erläuterte, tauchten mehrere Mädchen und Jungen dauerhaft in die Materie ein. „Alles freiwillig und außerhalb des regulären Unterrichts“, sagt Stefanie Adler. Da seien auch schon mal sechs Stunden am Stück an einem Samstag vonnöten gewesen. „Das war anstrengend.“

Bei Zeus klingelt das Smartphone

Die Früchte der Mühen sind von Mittwoch an zu sehen in der Austellung „Kinder! Der Olymp ruft!“ im Institut für Altertumswissenschaften am Fürstengraben 25.

Als Grundlage der Schau dienten die 150 Original-Gipsabgüsse aus der Antikensammlung der Friedrich-Schiller-Universität. So wurde zum Beispiel im Tonstudio der Universität eine Audioguide von den Mädchen und Jungen entwickelt. Auch produzierten sie vier Videoclips zu den Göttergeschichten, die sich in der Ausstellung mit dem Smartphone per QR-Code-Scannung aufrufen lassen.

Zum Dreh der Filme trafen sich die Schüler in historischen Kostümen im Jenaer Paradies. Jasmin Melzer und Stefanie Adler verrieten vorab schon einmal, dass zum Beispiel Göttervater Zeus in den Mittelpunkt rückt: wie er in Gestalt eines Kuckucks Hera überredet, ihn zu heiraten, und wie sie sich über die Liebschaften ihres Göttergatten zu beschweren pflegt. Für das Video schlüpfte Jasmin zum Beispiel in die Rolle der Hera.

Die Antike in der Schülersprache

Zeus im Jena des Jahres 2019 – das heißt selbstverständlich auch, dass er bei einer Ansprache vom Klingeln seines Smartphones unterbrochen wird. Zu den Resultaten des Schüler-Projekts gehören ebenso ein Memory-Spiel und ein Quartett.

Stefanie Adler ist begeistert zu sehen, wie Bildung im Museum funktioniert. „Das ist eine wunderbare Möglichkeit, diesen Stoff in der Sprache der Schüler darzustellen. Sie erzählen auf Augenhöhe, was sie interessiert.“

Ausstellungseröffnung mit Schülern: 13. November ab 18 Uhr am Fürstengraben 25. Begleitet wird die Ausstellung etwa mit Schülerführungen unter dem Motto „Besuch bei Zeus“, einer Taschenlampenführung für Familien oder einem Science Slam. Die Ausstellung ist bis 11. Februar 2020 Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr sowie Sonntag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Begleitprogramm unter www.altertum.uni-jena.de/ifamedia/Veranstaltungsheft: Freitag, 15. November, 16 Uhr: Monsteralarm! Die Fabelwesen der griechischen Antike, Hörsaal 6, Carl-Zeiss-Str. 3, Anmeldung unter: www.kinder.uni-jena.de; Samstag, 16. November, 18 Uhr: Podiumsdiskussion. Antike aktuell. Mythen in modernen Medien, Fürstengraben 25; Sonntag, 17. November, 15 Uhr: Sonntagskinder. Zu Besuch bei Zeus, Fürstengraben 25; Freitag, 22. November, 18 bis 24 Uhr: Lange Nacht